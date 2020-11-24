Запуск довгообіцяного е-лікарняного перенесли на 2021 рік. Як він має працювати

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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24 листопада 2020

Електронний лікарняний мали запустити ще в квітні 2020 року. 

Про це повідомляли Мінсоцполітики в січні, а також експрем'єр-міністр Олексій Гончарук у березні 2020 року.

У липні міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що система електронних лікарняних може запрацювати у тестовому режимі із серпня 2020 року.

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Та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що е-лікарняні запрацюють вже з 2021 року.

"Запуск е-лікарняних дозволить не лише скасувати лікарняний як паперову довідку, що є елементом бюрокартії, а й заощаджувати час лікарів та пацієнтів.

Крім цього, це можливість швидко та ефективно оплачувати лікарняні без фізичних контактів, гарантувати обґрунтованість виплат та економити державні кошти", - повідомив Федоров.

 Фото: perig76/Depositphotos

За його словами, електронні лікарняні будуть одразу в електронному вигляді, нічого дублювати не потрібно.

"Це буде звичайна форма в онлайн-системі, заповнення якої займатиме кілька хвилин. Після цього підписаний електронним підписом документ автоматично надсилатиметься до інших державних органів для виплат", — додав міністр.

Що ще відомо про е-лікарняні?

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Кожен лікар, який видаватиме лікарняний, має підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі. 

Далі інформація через реєстр в Пенсійному Фонді автоматично передаватиметься у Фонд соціального страхування, і там одразу знатимуть, що людина захворіла і повинна отримати компенсацію, оскільки є платником єдиного соціального внеску, пояснив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.

"Лікарняний матиме фіксований термін. Наразі в країні працюють протоколи. Кожна хвороба в середньому має відповідну кількість днів для лікування. 

Наприклад, певною хворобою людина хворіє 6 днів. Лікарняний відразу відкривається на 6 днів. Він відкривається закритим.

Якщо людина поправила своє здоров’я, вона може не йти до лікаря, щоб закрити лікарняний, а просто виходить на роботу. Якщо ж людина потребує ще лікування, вона звертається знову до лікаря і в день закриття попереднього лікарняного відкривається новий", додав Коваль.

Також, за його словами, це дозволить відстежувати, чи лікарняний видав профільний лікар.

"У нас часті випадки, коли лікарі дають документи щодо хвороб, які не відповідають їхньому профілю, а це – потенційні корупційні ризики.

Також ми зможемо боротися та відстежувати потенційні "схеми", коли "на лікарняний" іде половина співробітників підприємства, які фактично продовжують працювати, але отримують ще й виплати з Фонду соцстрахування", – пояснив Коваль.

Що це змінить

Це пришвидшить процедуру отримання страхових виплат, а також зменшить шахрайство навколо цієї теми: раніше за фейкові лікарняні купували за 200-300 грн.

"Тепер, коли вони будуть в електронній формі, підробляти їх без участі лікаря буде неможливо. 

А лікарям виписувати фейкові листки буде складніше, бо тепер все автоматично фіксується та аналізується у єдиній електронній системі", пояснював ексміністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Також він додав, що людям можна буде не відвідувати лікарню окремо, щоб закрити лікарняний. 

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