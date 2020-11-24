Запуск довгообіцяного е-лікарняного перенесли на 2021 рік. Як він має працювати

Електронний лікарняний мали запустити ще в квітні 2020 року.

Про це повідомляли Мінсоцполітики в січні, а також експрем'єр-міністр Олексій Гончарук у березні 2020 року.

У липні міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що система електронних лікарняних може запрацювати у тестовому режимі із серпня 2020 року.

Та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що е-лікарняні запрацюють вже з 2021 року.

"Запуск е-лікарняних дозволить не лише скасувати лікарняний як паперову довідку, що є елементом бюрокартії, а й заощаджувати час лікарів та пацієнтів.

Крім цього, це можливість швидко та ефективно оплачувати лікарняні без фізичних контактів, гарантувати обґрунтованість виплат та економити державні кошти", - повідомив Федоров.

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За його словами, електронні лікарняні будуть одразу в електронному вигляді, нічого дублювати не потрібно.

"Це буде звичайна форма в онлайн-системі, заповнення якої займатиме кілька хвилин. Після цього підписаний електронним підписом документ автоматично надсилатиметься до інших державних органів для виплат", — додав міністр.

Що ще відомо про е-лікарняні?

Кожен лікар, який видаватиме лікарняний, має підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі.

Далі інформація через реєстр в Пенсійному Фонді автоматично передаватиметься у Фонд соціального страхування, і там одразу знатимуть, що людина захворіла і повинна отримати компенсацію, оскільки є платником єдиного соціального внеску, пояснив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.

"Лікарняний матиме фіксований термін. Наразі в країні працюють протоколи. Кожна хвороба в середньому має відповідну кількість днів для лікування.

Наприклад, певною хворобою людина хворіє 6 днів. Лікарняний відразу відкривається на 6 днів. Він відкривається закритим.

Якщо людина поправила своє здоров’я, вона може не йти до лікаря, щоб закрити лікарняний, а просто виходить на роботу. Якщо ж людина потребує ще лікування, вона звертається знову до лікаря і в день закриття попереднього лікарняного відкривається новий", – додав Коваль.

Також, за його словами, це дозволить відстежувати, чи лікарняний видав профільний лікар.

"У нас часті випадки, коли лікарі дають документи щодо хвороб, які не відповідають їхньому профілю, а це – потенційні корупційні ризики.

Також ми зможемо боротися та відстежувати потенційні "схеми", коли "на лікарняний" іде половина співробітників підприємства, які фактично продовжують працювати, але отримують ще й виплати з Фонду соцстрахування", – пояснив Коваль.

Що це змінить

Це пришвидшить процедуру отримання страхових виплат, а також зменшить шахрайство навколо цієї теми: раніше за фейкові лікарняні купували за 200-300 грн.

"Тепер, коли вони будуть в електронній формі, підробляти їх без участі лікаря буде неможливо.

А лікарям виписувати фейкові листки буде складніше, бо тепер все автоматично фіксується та аналізується у єдиній електронній системі", – пояснював ексміністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Також він додав, що людям можна буде не відвідувати лікарню окремо, щоб закрити лікарняний.

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