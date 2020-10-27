Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з COVID-19, тому їх варто залишати відкритими – ВООЗ

Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з коронавірусною інфекцією, тому їх варто залишати відкритими.

Так вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я, повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге у Twitter.

"Найбільше це вкливає на дітей, що живуть в уразливих умовах", - зазначили у ВООЗ.

Реклама:

В організації закликають зважати на дітей та підлітків при ухвалені рішень на фоні пандемії коронавірусу.

Також в ООН вважають, що світ може зіштовхнувся з "катастрофою поколінь" через закриття шкіл під час пандемії COVID-19.

А за даними ЮНІСЕФ, щонайменше третина школярів в світі – це 463 мільйони дітей – не змогли отримати доступ до дистанційного навчання після закриття шкіл через COVID-19.

Фото: Gorodenkoff/Depositphotos

Два нових дослідження, опубліковані в в журналі The Lancet Child & Adolescent Health, висвітлюють стратегії, які можуть стати ключовими у поверненні дітей до шкіл:

збільшення тестування,

ефективне відстеження контактів людей з позитивним результатом на COVID-19,

ізоляція хворих.

Дослідники в Британії виявили, що школи можуть безпечно відкриватися за умови якісного відстеження контактів.

Вас також може зацікавити:

Реклама:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.