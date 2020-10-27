Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з COVID-19, тому їх варто залишати відкритими – ВООЗ

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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27 жовтня 2020

Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з коронавірусною інфекцією, тому їх варто залишати відкритими.

Так вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я, повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге у Twitter

"Найбільше це вкливає на дітей, що живуть в уразливих умовах", - зазначили у ВООЗ.

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В організації закликають зважати на дітей та підлітків при ухвалені рішень на фоні пандемії коронавірусу.

Також в ООН вважають, що світ може зіштовхнувся з "катастрофою поколінь" через закриття шкіл під час пандемії COVID-19.

А за даними ЮНІСЕФ, щонайменше третина школярів в світі – це 463 мільйони дітей – не змогли отримати доступ до дистанційного навчання після закриття шкіл через COVID-19.

Фото: Gorodenkoff/Depositphotos

Два нових дослідження, опубліковані в в журналі The Lancet Child & Adolescent Health, висвітлюють стратегії, які можуть стати ключовими у поверненні дітей до шкіл: 

  • збільшення тестування, 
  • ефективне відстеження контактів людей з позитивним результатом на COVID-19,
  • ізоляція хворих.

Дослідники в Британії виявили, що школи можуть безпечно відкриватися за умови якісного відстеження контактів.

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