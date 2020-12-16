Освітній комітет не підтримав Шкарлета на призначення очільником МОН

Освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на призначення міністром освіти і науки.

Про це повідомила секретарка комітету, народна депутатка Наталія Піпа на своїй сторінці у соцмережі.

"Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.

Рекомендував залу ВРУ завтра визначитися. Тож відповідь ми отримаємо завтра в залі", – зазначила Піпа.

Депутатка зазначає, що з 11 осіб, які голосували, 5 – підтримали кандидатуру нинішнього виконуючого обов'язки міністра освіти.

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