Освітній комітет не підтримав Шкарлета на призначення очільником МОН

Освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на призначення міністром освіти і науки.

Про це повідомила секретарка комітету, народна депутатка Наталія Піпа на своїй сторінці у соцмережі.

"Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.

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Рекомендував залу ВРУ завтра визначитися. Тож відповідь ми отримаємо завтра в залі", – зазначила Піпа.

Депутатка зазначає, що з 11 осіб, які голосували, 5 – підтримали кандидатуру нинішнього виконуючого обов'язки міністра освіти.

В.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет

Нагадаємо, шо 17 листопада Верховна Рада прийняла законопроєкт, який передбачає, що тимчасове виконання обов’язків Міністра можливе лише протягом 30 днів.

Згодом з'явилася інформація про ймовірне призначення Шкарлета саме на посаду міністра МОН.

При цьому ректори виступають "за", а освітяни та науковці – "проти" призначення Шкарлета міністром МОН.

Нещодавно деякі освітні організаціі та профспілки попросили президента Зеленського "посприяти щонайшвидшому призначенню Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України".

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Зокрема, серед підписантів листа "за" призначення Шкарлета міністром – колишній ректор Київського національного університету імені Шевченка Леонід Губерський, ексочільник МОН Станіслав Ніколаєнко, ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Михайло Згуровський та інші.

Проте згодом з’явилося два листи від науковців та освітян вже проти призначення Шкарлета та посаду міністра МОН:

Перший лист "проти" – це звернення наукової спільноти до Верховної ради України.

Другий лист "проти" – це відкрите звернення освітніх громадських організацій до президента, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра й народних депутатів.

Звернення наукової спільноти вже підписало близько 300 українських науковців.

Звернення освітніх ГО вже підписали ГО "Смарт освіта", "БАТЬКИ SOS", "Батьківський контроль", "Центр Інноваційної освіти "Про.Світ", "Ре:Освіта", Благодійна організація "Благодійний фонд "ГОФ", ГС "Міжнародний інститут інтегрального розвитку" та ще приблизно 30 членів різних освітніх організацій, а також небайдужі батьки на вчителі.

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