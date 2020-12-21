Коли розпочнеться реєстрація на пробне ЗНО та від чого залежатиме вартість – УЦОЯО

Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні-2021 розпочнеться 5 січня і триватиме до 19 січня включно.

Зареєструватися можна на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

При цьому вартість проведення пробного ЗНО буде різнитиметься за регіонами.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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Вартість пробного ЗНО буде коливатися від 195 грн до 255 грн.

"Такий розкид пов’язаний з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи тому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо", – пояснюють в УЦОЯО.

У відомстві також додають, що загалом ціна на пробне ЗНО у 2021 буде вищою ніж минулоріч.

Таке рішення пояснюють зменшенням очікуваної кількості тестувань та підвищенням оплати праці працівників І тарифного розряду.

"Через складну ситуацію з поширенням СOVID-19 у 2021 році кожний учасник / кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО, а отже, кількість тестувань значно зменшиться, внаслідок чого одиниця послуги стане суттєво дорожчою.

Також маємо зауважити, що наразі оплата праці осіб, залучених до проведення пробного ЗНО, не висока, проте кількість таких працівників значна і кожен із них працює не менше п’яти годин", – розповідають в УЦОЯО.

У відомстві додають, що розуміють негативні наслідки підвищення вартості для учасників і намагаються компенсувати їх додатковими можливостями.

Зокрема, кожен учасник пробного ЗНО зможе завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 і пройти тестування вдома.

Після чого внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів.

Крім того, підготують відеокоментарі до завдань пробного ЗНО-2021: експерти проаналізують кожне завдання й порадять, як отримати найвищий бал на ЗНО.

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