Коли розпочнеться реєстрація на пробне ЗНО та від чого залежатиме вартість – УЦОЯО

Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні-2021 розпочнеться 5 січня і триватиме до 19 січня включно.

Зареєструватися можна на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

При цьому вартість проведення пробного ЗНО буде різнитиметься за регіонами.

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Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Фото VIPDesignUSA/Depositphotos

Вартість пробного ЗНО буде коливатися від 195 грн до 255 грн.

"Такий розкид пов’язаний з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи тому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо", – пояснюють в УЦОЯО.

У відомстві також додають, що загалом ціна на пробне ЗНО у 2021 буде вищою ніж минулоріч.

Таке рішення пояснюють зменшенням очікуваної кількості тестувань та підвищенням оплати праці працівників І тарифного розряду.

"Через складну ситуацію з поширенням СOVID-19 у 2021 році кожний учасник / кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО, а отже, кількість тестувань значно зменшиться, внаслідок чого одиниця послуги стане суттєво дорожчою.

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Також маємо зауважити, що наразі оплата праці осіб, залучених до проведення пробного ЗНО, не висока, проте кількість таких працівників значна і кожен із них працює не менше п’яти годин", – розповідають в УЦОЯО.

У відомстві додають, що розуміють негативні наслідки підвищення вартості для учасників і намагаються компенсувати їх додатковими можливостями.

Зокрема, кожен учасник пробного ЗНО зможе завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 і пройти тестування вдома.

Після чого внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів.

Крім того, підготують відеокоментарі до завдань пробного ЗНО-2021: експерти проаналізують кожне завдання й порадять, як отримати найвищий бал на ЗНО.

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