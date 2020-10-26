Які спеціальності потребують ЗНО з української мови та літератури – МОН

Цьогоріч школярі матимуть змогу здавати два види зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.

Зокрема буде тест, який міститиме завдання лише з мови, а інший – з мови та літератури.

При цьому тестування з мови та літератури потрібне лише тим абітурієнтам, які вступають на спеціальності гуманітарного напрямку.

Перелік цих спеціальностей затвердили в Умовах прийому на навчання для здобуття вищої освіти 2021 році.

Фото luckybusiness/Depositphotos

Освіта та педагогіка

🔵 Дошкільна освіта

🔵 Початкова освіта

🔵 Середня освіта (Українська мова і література)

🔵 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

🔵 Середня освіта (Історія)

🔵 Середня освіта (Географія)

🔵 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

🔵 Середня освіта (Музичне мистецтво)

🔵 Спеціальна освіта

Культура і мистецтво

🔴 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

🔴 Дизайн (за спеціалізаціями "Графічний дизайн", "Дизайн одягу (взуття)", "Дизайн середовища", "Промисловий дизайн")

🔴 Дизайн (крім спеціалізацій "Графічний дизайн", "Дизайн одягу (взуття)", "Дизайн середовища", "Промисловий дизайн")

🔴 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

🔴 Хореографія

🔴 Музичне мистецтво

🔴 Сценічне мистецтво

🔴 Музеєзнавство, пам’яткознавство

🔴 Менеджмент соціокультурної діяльності

🔴 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Гуманітарні науки

🔵 Релігієзнавство

🔵 Історія та археологія

🔵 Філософія

🔵 Культурологія

🔵 Філологія

Соціальні та поведінкові науки

🔴 Економіка

🔴 Політологія

🔴 Психологія

🔴 Соціологія

Журналістика

Управління та адміністрування

🔵 Облік та оподаткування

🔵 Фінанси, банківська справа та страхування

🔵 Менеджмент

🔵 Маркетинг

🔵 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Право

Архітектура та будівництво

🔴 Архітектура та містобудування

Соціальна робота

🔵 Соціальна робота

🔵 Соціальна забезпечення

Сфера обслуговування

🔴 Готельно-ресторанна справа

🔴 Туризм

Публічне управління та адміністрування

Міжнародні відносини

🔵 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

🔵 Міжнародні економічні відносини

🔵 Міжнародне право

Вступники на інші спеціальності можуть проходити тестування лише з української мови.

Нагадаємо, що у МОН затвердили нові умови прийому на навчання у вищі навчальні заклади у 2021 році.

Вони передбачають такі зміни: ✅ Основний етап вступної кампанії цьогоріч розпочнеться у липні. ✅ Вступники зможуть подавати заяви на вступ у електронному форматі. ✅ Встановлено обмеження кількості заяв, які вступник може подати на контрактну форму навчання – загалом не більш ніж 30 заяв. ✅ Сертифікати ЗНО з української мови та літератури 2018-2020 рр. можна буде використовувати для вступу на всі спеціальності. ✅ Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) до магістратури буде обов’язковим для всіх спеціальностей.

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