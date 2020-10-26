Які спеціальності потребують ЗНО з української мови та літератури – МОН

Цьогоріч школярі матимуть змогу здавати два види зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.
Зокрема буде тест, який міститиме завдання лише з мови, а інший – з мови та літератури.
При цьому тестування з мови та літератури потрібне лише тим абітурієнтам, які вступають на спеціальності гуманітарного напрямку.
Перелік цих спеціальностей затвердили в Умовах прийому на навчання для здобуття вищої освіти 2021 році.
|Фото luckybusiness/Depositphotos
Освіта та педагогіка
🔵 Дошкільна освіта
🔵 Початкова освіта
🔵 Середня освіта (Українська мова і література)
🔵 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))
🔵 Середня освіта (Історія)
🔵 Середня освіта (Географія)
🔵 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
🔵 Середня освіта (Музичне мистецтво)
🔵 Спеціальна освіта
Культура і мистецтво
🔴 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
🔴 Дизайн (за спеціалізаціями "Графічний дизайн", "Дизайн одягу (взуття)", "Дизайн середовища", "Промисловий дизайн")
🔴 Дизайн (крім спеціалізацій "Графічний дизайн", "Дизайн одягу (взуття)", "Дизайн середовища", "Промисловий дизайн")
🔴 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
🔴 Хореографія
🔴 Музичне мистецтво
🔴 Сценічне мистецтво
🔴 Музеєзнавство, пам’яткознавство
🔴 Менеджмент соціокультурної діяльності
🔴 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки
🔵 Релігієзнавство
🔵 Історія та археологія
🔵 Філософія
🔵 Культурологія
🔵 Філологія
Соціальні та поведінкові науки
🔴 Економіка
🔴 Політологія
🔴 Психологія
🔴 Соціологія
Журналістика
Управління та адміністрування
🔵 Облік та оподаткування
🔵 Фінанси, банківська справа та страхування
🔵 Менеджмент
🔵 Маркетинг
🔵 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право
Архітектура та будівництво
🔴 Архітектура та містобудування
Соціальна робота
🔵 Соціальна робота
🔵 Соціальна забезпечення
Сфера обслуговування
🔴 Готельно-ресторанна справа
🔴 Туризм
Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини
🔵 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
🔵 Міжнародні економічні відносини
🔵 Міжнародне право
Вступники на інші спеціальності можуть проходити тестування лише з української мови.
Нагадаємо, що у МОН затвердили нові умови прийому на навчання у вищі навчальні заклади у 2021 році.
Вони передбачають такі зміни:
✅ Основний етап вступної кампанії цьогоріч розпочнеться у липні.
✅ Вступники зможуть подавати заяви на вступ у електронному форматі.
✅ Встановлено обмеження кількості заяв, які вступник може подати на контрактну форму навчання – загалом не більш ніж 30 заяв.
✅ Сертифікати ЗНО з української мови та літератури 2018-2020 рр. можна буде використовувати для вступу на всі спеціальності.
✅ Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) до магістратури буде обов’язковим для всіх спеціальностей.
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