ВООЗ розглядає питання введення для подорожей електронних сертифікатів вакцинації

У Всесвітній організації охорони здоров'я вивчають перспективи запровадження електронних сертифікатів вакцинації.

Ці сертифікати можуть використовуватися під час подорожей.

Про це розповів медичний експерт ВОЗ під час онлайн брифінгу в Копенгагені, пише Reuters.

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При цьому у ВООЗ рекомендують утриматися від використання так званих "паспортів імунітету" для пацієнтів, які перехворіли коронавірусною хворобою.

Фото belchonock/Depositphotos

"Ми дуже уважно вивчаємо варіанти використання технологій в заходах захисту щодо COVID-19, один з них – це те, як ми можемо працювати з державами-членами над сертифікатом електронної вакцинації", – зазначив він.

Нагадаємо, що авіакомпанії можуть запровадити обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для пасажирів міжнародних рейсів.

Наприклад, генеральний директор австралійської авіакомпанії Qantas Алан Джойс, зазначив, що цей крок буде "необхідністю", коли вакцини від коронавірусу стануть доступними.

Раніше подібні вимоги, щодо наявності Міжнародного сертифікату вакцинації чи профілактики, були запроваджені стосовно інших хвороб.

Наприклад, є перелік країн, які вимагають такого сертифікату про вакцинацію від жовтої лихоманки.

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Такий сертифікат, що правда не в електронному форматі, можна було отримати у центрах вакцинування.

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