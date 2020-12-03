ВООЗ розглядає питання введення для подорожей електронних сертифікатів вакцинації

У Всесвітній організації охорони здоров'я вивчають перспективи запровадження електронних сертифікатів вакцинації.
Ці сертифікати можуть використовуватися під час подорожей.
Про це розповів медичний експерт ВОЗ під час онлайн брифінгу в Копенгагені, пише Reuters.
При цьому у ВООЗ рекомендують утриматися від використання так званих "паспортів імунітету" для пацієнтів, які перехворіли коронавірусною хворобою.
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"Ми дуже уважно вивчаємо варіанти використання технологій в заходах захисту щодо COVID-19, один з них – це те, як ми можемо працювати з державами-членами над сертифікатом електронної вакцинації", – зазначив він.
Нагадаємо, що авіакомпанії можуть запровадити обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для пасажирів міжнародних рейсів.
Наприклад, генеральний директор австралійської авіакомпанії Qantas Алан Джойс, зазначив, що цей крок буде "необхідністю", коли вакцини від коронавірусу стануть доступними.
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