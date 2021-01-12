Україна поки не вимагатиме від іноземців вакцинації від COVID-19

Україна поки не вимагатиме міжнародного свідоцтва про проведення вакцинації проти коронавірусу від іноземців при в'їзді в країну.

Іноземці при перетині українського кордону повинні мати поліс страхування на випадок зараження коронавірусом в Україні, а також негативний результат ПЛР-тесту.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 12 січня.

"Україна розглядає це питання, але поки що не впроваджує.

Оскільки сьогодні це питання ще обговорюється.

Остаточне рішення буде прийнято після того, як отримаємо чітку інформацію про те, що вакцинована людина унеможливлює поширення коронавірусної хвороби.

Теперішні дослідження сфокусовані на те, щоби зменшити летальність та зменшити тяжкість перебігу хвороби", – заявив Ляшко.

Фото: Depositphotos triocean2011

Він також нагадав, що в міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна вказувати лише ті вакцини, які дозволені до використання ВООЗ.

Сьогодні такий дозвіл отримала лише вакцина від американського виробника Pfitzer.

Міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації – це документ передбачений міжнародними медико санітарними правилами, які схвалені усіма державами-членами Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Такі свідоцтва існують у світі з 2005 року.

До пандемії COVID-19 вони вимагалися здебільшого для фіксації щеплення проти жовтої лихоманки або поліомієліту при оформленні візи або перетині кордону.

Однак тепер деякі країни вимагають також вакцинації від коронавірусної хвороби.

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