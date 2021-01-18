Сексуальна освіта з дошкілля. Відеоуроки для батьків та дітей

"Тебе знайшли у капусті", "Тебе приніс лелека", "Маточки і тичинки", – популярні вирази, які досі неодноразово говорять батьки дітям у відповідь на запитання "Звідки я взявся?".

Слова, де міститься частка "секс" табуюються і прирівнюється до поганих слів-матюків, які не можна говорити вголос. При дорослих так точно.

З такими знаннями часто діти закінчують дитячі садочки, йдуть в школу і починають дізнаватися про "заборонене" доросле, часто викривлене, сексуальне життя з телевізора, інтернету та від старшокласників.

У Міністерстві освіти та науки кажуть, що елементи сексуальної освіти вже вивчаються в школі. Зокрема, на предметах "Основи здоров’я", "Біологія", "Громадянська освіта" та на деяких факультативах у 6-7 класах.

Коли ці уроки читають, то учням вже по 11-13 років, а статеве дозрівання ж починається з 8-9 років. Це надто пізно!

За даними опитування, в Україні лише 16% педагогів та 12% батьків пропонують вивчати сексуальну освіту з першого класу.

"Українська правда. Життя" вирішила поспілкуватися з Христиною Шабат та Соломією Бойкович, які є преставницями цих досить невеликих відсотків.

Христина і Соломія впроваджують сексуальну освіту ще з дошкільного віку та через відео-уроки розповідають, як працювати над встановленням особистих меж та діяти в небезпечних ситуаціях.

Христина Шабат, освітянка, підприємиця, громадська діячка,

засновниця "Пташеня. Дитячий простір" та ГО "Добра освіта".

Понад 10 років займається тематикою безпеки дітей

Соломія Бойкович, освітянка, підприємиця, засновниця "Пташеня. Дитячий простір",

експертка з дошкілля Команди підтримки реформ МОН

Онлайн-програма для дітей "Я_й_ЦЕ"

Христина Шабат та Соломія Бойкович власниці мережі приватних дитячих садочків з авторською програмою, де однією з провідних тем є безпека для дітей.

Жінки розповідають, що коли створювали свій перший дитячий садок у 2016 році та прописували навчальну програму, усвідомили проблему браку інформації в українському дошкільному просторі з сексуальної освіти для найменших.

"Як відомо, закордоном є поняття сесуальної освіти, воно впроваджується, проводиться – це цілком природньо.

Виявляється, для віку 4-6 років сексуальна освіта також подається.

Спочатку ми почали впроваджувати безпекові теми в мережі наших садків. В нас є програма для віку 4-5 і є програма для віку 5-6, і це декілька тижнів, тому що сексуальна освіта – це комплексне поняття, яке включає в себе і поведінку в соціумі, і межі приватності, і вміння сказати "ні".

У розумінні функціонування свого тіла, поняття "звідки я взявся" для дітей є дуже природнім та зрозумілим у віці від 4 до 6 років", – розповідає Соломія.

З початком пандемії, коли дошкілля закрили на карантин, освітянки почали знімати відео-заняття на різні теми для дошкільнят і публікувати його у відкритому доступі.

Згодом виникла ідея поділитися напрацюваннями в сфері сексуальної освіти і виник проєкт "Я_й_ЦЕ – навички безпеки для дітей" – він про безпеку загалом та про перші кроки сексуальної освіти.

"Ми вирішили, що класно буде, якщо ми будемо подавати батькам і дітям цікавий інтелектуальний контент, де ми в ролі вихователів виступимо з тим, що ми вміємо і знаємо", – згадує Бойкович.

"Я_й_ЦЕ" складається з 9 онлайн-занять у яких пані Христя та пані Соля – саме так ведучі називають себе у відео-уроках – разом з м’якою іграшкою Яйцем інтерактивно "спілкуються" на важливі теми з дітьми та їхніми батьками.

"Коли ми говоримо, що сексуальна освіта це про секс, воно збуджує наш досвід в нашій голові, – зазначає Христина Шабат.

І батьки мені можуть писати "Ви навчите дітей наших бути геями"... Але коли ми говоримо, що це про безпеку – фокус сприйняття змінюється".

Соломія Бойкович додає: "Всі думають, що сексуальна освіта, це навчити дитину розбещення, а ми вчимо дитину захищати свої межі та поважати межі інших в тому числі.

Бо коли ти вчиш дитину захищати, вона апріорі буде поважати".

5 правил безпеки тіла

Однією з ключових тем в межах сексуальної освіти є безпекова складова і розуміння дітьми меж приватності.

👨‍🦲 Моє тіло належить тільки мені

Я володар свого тіла. Мене ніхто не може обіймати, цілувати і торкатись, якщо мені неприємно.

👨‍🦲 Деякі частини тіла є приватними

В нашому тілі є приватні місця, які закриті купальником. Ми їх доглядаємо і миємо самі. Нікому не показуємо, ні з ким не ділимося.

👨‍🦲 Приватні частини тіла я називаю правильно

Я говорю правильно назви частин тіла. Вони не є дивними чи смішними – їх має кожен.

👨‍🦲 Я не маю секретів, особливо з дорослими

Ніхто не може мене просити тримати СЕКРЕТ, особливо, якщо він про приватні частини тіла.

👨‍🦲 Я знаю 5 дорослих, яким довіряю

Якщо хтось порушує "правило купальника", то я знаю п’ять дорослих, яким можу розказати (наприклад, мама, тато, сестра, бабуся, вчитель).



Христина Шабат уточнює, що гендерного розподілу щодо догляду за дитиною та спілкування на теми, що стосуються тіла немає.

Однак, коли в дитини з’являється природній сором, а це приблизно 6-8 років, то їй зручніше звертатися до своєї статі.

"Так само відповідно діти не мають заходити до батьків, коли ті переодягаються чи приймають ванну.

Межі приватності мають бути з обох боків дотриманими", – пояснює Соломія.

Що має знати дитина перед тим як піти в школу

Логічним завершенням дошкілля є школа, яка, на відміну від дитячого садка, є обов’язковою.

Христина Шабат зазначає, що, на жаль, дошкілля та школа не завжди взаємопов’язані, зокрема, в темі сексуальної освіти та навичок безпеки:

"Немає стандартів дошкільної освіти, що дитина має знати, щоб йти в перший клас".

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За словами Соломії Бойкович, теми, які має опанувати дитина перед школою, радше залежать від віку першачка.

Є вікова класифікація, що дитина має знати, в якому віці – те, що стосується її тіла, від 2 до 6 років:

"В 2 роки дитина має знати назви всіх органів, всіх частин тіла, без винятків – це з метою вивчення тіла і особистої гігієни.

У віці 3-4 дитина має знати і розуміти різницю між хлопчиками і дівчатками.

До 6 років дитина в принципі знає, звідки беруться діти – що для того, щоби народилася дитина потрібна жінка і чоловік.

За європейською шкалою дитина до того віку вже розрізняє гетеросексуальні і гомосексуальні стосунки".

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Освітяни запевняють, що завдяки тому, що діти мають базу починаючи з 4 років, живуть в системі нормальних взаємостосунків та нормального функціонування соціуму, де кожен має право на думку і кожного треба поважати, незалежно від віку – це допомагає адаптуватися до школи та захистити свої межі.

І вже першокласники можуть розрізняти маркери поведінки, яка не є нормальною – яка їм шкодить, неприємна і не подобається.

Також вони вміють правильно сказати, що їм не подобається і повідомити про це дорослим, яким вони довіряють.

Інше питання, як і коли з дітьми мають продовжувати говорити на тему тіла.

Серед назв шкільних предметів та навіть розділів у підручниках слова "секс" та "сексуальність" трапляються вкрай рідко – 9 клас урок "Біології", зазвичай це тема для самостійного опрацювання.

"Говорити про статеве дозрівання в 5 класі, в 11 років, вже пізно, бо в багатьох вже є менструація та поцюції.

Ми, як освітяни, мали би діяти на випередження.

Чому, наприклад, сексуальна освіта за стандартами ВООЗу прописана з 5 років.

Коли діти йдуть в школу, вони автоматично стають наймолодшими серед того середовища, в якому вони вчаться. І, якщо з ними не говорять батьки і не говорять вчителі, то вони дізнаються від старших дітей, які подають зазвичай не коректну інформацію", – пояснює Христина Шабат.

Експертки вважають, що при обговоренні тем сексуальної освіти у школі клас не мають ділити, відокремлюючи хлопців та дівчат, адже для кожної статі є важливим розуміння тіла і його дозрівання комплексно.

"Це нормально, якщо в дівчини менструація і вона "протекла", а хлопці не сміються з цього, а розуміють, що це і чому так відбувається.

Це ж стосується ерекції у хлопців, наприклад, на уроці біля дошки і адекватної реакції дівчат.

Сексуальна освіта мала б бути інтегрованою з різних аспектів – дошкілля, школа, батьки, "вулиця". Всі би мали говорити однією мовою.

Весь сексуальний розвиток починається з розуміння того, що таке сім’я, що таке стосунки, що довготривалі кращі, ніж короткочасні. Це елементарні речі, але важливі", – зазначає Христина Шабат.

Інтернет безпека

Якщо у минулому десятилітті інформацію про "заборонене", можна було отримати від старших "друзів" на вулиці або після опівночі по телевізорі, то нині достатньо гаджета з інтернетом.

Повністю контролювати дії вашої дитини в мережі ви не зможете, але варто звернути увагу на декілька моментів, які частково можуть вирішити проблему.

"Пам’ятайте, що вікові обмеження – це важливо. Діти повинні дивитися контент відповідно до свого віку. Де пише 3+, це означає, що можна дивитися тільки з трьох років, це стосується і 7+,12+ тощо, – пояснює Христина Шабат.

Ми вже маємо випадки, коли дитина дивилася фільм зі старшим братом і ковтнула копієчку, бо та мала вилізти через око, бо фільм був про клоунів і фокуси.

Щодо стосунків і еротичних сцен, важливо, щоб діти навчились розрізняти, що є справжнє, а що фальшиве. Наприклад, вміти і розрізняти справжні почуття та по телевізору. І вже в цьому контексті відштовхуватися, чи це є окей, чи ні".

"А завдання батьків: вибудувати такі стосунки з дітьми, щоб дитина прийшла саме до мами з татом, або до дорослого, якому довіряє і запитала про те, що дізналася чи побачила в інтернеті та чого не розуміє", – додає Соломія Бойкович.

Для Соломії та Христини впровадження сексуальної освіти для дошкільнят було особливим випробуванням, оскільки цей "освітній експеримент" вони проводили зокрема на своїх дітях.

"Наші з Христею діти були першопрохідцями цієї програми і ми на досвіді своїх дітей бачимо, що це дає дуже добрі плоди і взагалі десь може навіть змінюється внутрішній устрій сім’ї – нормою, а не винятком стає стукати один до одного в кімнату, у ванну.

Запитати, чи можна зайти, чи можна обійняти, чи можна тебе поцілувати.

Це теж є про особисті межі, про вміння їх відстоювати, про вміння відчувати себе", – втішено розповідає Соломія.

Тетяна Пляцок, УП

Титульна світлина k.ruzickova.gmail.com/Depositphotos

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