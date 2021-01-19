У МОН вважають, що виші та профтехи мають відновити змішаний або очний формат навчання після локдауну

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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19 січня 2021

Якщо санітарно-епідемічна ситуація буде сприятливою, студенти закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти мають продовжити навчання в змішаному форматі або очно.

Так вважають у Міністерстві освіти і науки, повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет у Telegram.

Водночас він не пояснив, що для МОН означає "сприятлива санітарно-епідемічна ситуація".

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У кожному закладі рішення щодо відновлення навчання в аудиторіях прийматимуть самостійно.

"Заклади вищої освіти, маючи широку управлінську автономію та враховуючи епідситуацію в кожному окремому регіоні, самостійно вирішуватимуть, коли та в якій формі організовувати навчання", -  зазначив Шкарлет.

Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

За його словами, також важливо організувати студентські та учнівські практики з обов’язковим дотриманням карантинних заходів.

Нагадаємо, у МОН також хочуть відновити змішану форму навчання для 9-11 класів.

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