У МОН вважають, що виші та профтехи мають відновити змішаний або очний формат навчання після локдауну

Якщо санітарно-епідемічна ситуація буде сприятливою, студенти закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти мають продовжити навчання в змішаному форматі або очно.
Так вважають у Міністерстві освіти і науки, повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет у Telegram.
Водночас він не пояснив, що для МОН означає "сприятлива санітарно-епідемічна ситуація".
У кожному закладі рішення щодо відновлення навчання в аудиторіях прийматимуть самостійно.
"Заклади вищої освіти, маючи широку управлінську автономію та враховуючи епідситуацію в кожному окремому регіоні, самостійно вирішуватимуть, коли та в якій формі організовувати навчання", - зазначив Шкарлет.
|Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos
За його словами, також важливо організувати студентські та учнівські практики з обов’язковим дотриманням карантинних заходів.
Нагадаємо, у МОН також хочуть відновити змішану форму навчання для 9-11 класів.
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