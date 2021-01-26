Як українці називали дітей у 2020. Перелік популярних та оригінальних імен

У Міністерстві юстиції України назвали найбільш популярні та оригінальні імена, яким називали дітей у 2020 році.
Перелік імен опублікували на офіційній сторінці відомства у соцмережі.
У Мін'юсті зазначають, що серед великої кількості імен традиційно є ті, які користуються найбільшою популярністю.
У 2020 році для синів батьки найчастіше обирали такі імена:
Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило, Дмитро, Денис, Максим, Матвій, Євген, Єгор, Іван, Кирило, Назар, Олександр, Роман, Станіслав, Тимофій.
|Фото oksun70/Depositphotos
У виборі ім’я для дівчинки ж батьки найчастіше надавали перевагу таким:
Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія, Вероніка, Дарина, Дар’я, Злата, Єва, Єлизавета, Ірина, Катерина, Ксенія, Маргарита, Марія, Мілана, Поліна, Соломія, Софія.
У відомстві зазначають, що дехто з молодих батьків вирішує проявити оригінальність у виборі ім’я для своєї новонародженої дитинки.
Серед трендових рідкісних імен 2020 року для хлопчиків зустрічалися такі:
- Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моісей;
- Буржуй, Богодар, Братислав;
- Вакула, Вогнедар;
- Грант, Гедеон;
- Дартан’ян, Добриня, Даміан-Меркурій, Добре-Авенір;
- Еней, Єлісей;
- Зеленський;
- Київ, Князь;
- Лимон, Людвік;
- Мілан, Марсель, Матео;
- Ніл, Ной;
- Оскар, Одисей, Омар, Октавіан;
- Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон;
- Річард, Расмад-Рой;
- Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон;
- Тігран, Тамерлан, Тор, Тадеуш;
- Шархан;
- Ясмін, Ясон, Ярволод, Яросвіт, Яник;
А дівчаток оригінально називали такими іменами:
- Анфіса, Аурора, Афіна, Асоль, Аврора, Аполлінарія;
- Божена, Беатріса;
- Весна, Всеслава, Вальківія;
- Жасмін, Женев’єва;
- Златовласа, Златослава, Золушка, Земфіра, Зоря;
- Єсенія, Євангеліна;
- Ізабелла, Імперія, Ізольда;
- Квітка;
- Луна, Ліана;
- Мальва, Магдалина, Мануела, Мірабелла, Мія-Хенд, Мія, Мира-Слава, Мадона, Мія-Соломія;
- Настасья, Нєва, Ніца;
- Росава, Регіна, Розалія;
- Санта-Марія, Суламіта, Самара, Санта;
- Одарка, Олімпіада;
- Тереза, Теона;
- Флоренція, Фрея;
- Хадіжа, Хрусталіна;
- Цвітозара;
- Шанель;
- Ясмін;
- Юріка.
У Мін'юсті наголошують, що вибір ім’я дитини – це право батьків, проте згодом ім'я можна змінити.
Аналогічно віднедавна можна змінити також ім'я по батькові.
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