Як українці називали дітей у 2020. Перелік популярних та оригінальних імен

У Міністерстві юстиції України назвали найбільш популярні та оригінальні імена, яким називали дітей у 2020 році.

Перелік імен опублікували на офіційній сторінці відомства у соцмережі.

У Мін'юсті зазначають, що серед великої кількості імен традиційно є ті, які користуються найбільшою популярністю.

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У 2020 році для синів батьки найчастіше обирали такі імена:

Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило, Дмитро, Денис, Максим, Матвій, Євген, Єгор, Іван, Кирило, Назар, Олександр, Роман, Станіслав, Тимофій.

Фото oksun70/Depositphotos

У виборі ім’я для дівчинки ж батьки найчастіше надавали перевагу таким:

Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія, Вероніка, Дарина, Дар’я, Злата, Єва, Єлизавета, Ірина, Катерина, Ксенія, Маргарита, Марія, Мілана, Поліна, Соломія, Софія.

У відомстві зазначають, що дехто з молодих батьків вирішує проявити оригінальність у виборі ім’я для своєї новонародженої дитинки.

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Серед трендових рідкісних імен 2020 року для хлопчиків зустрічалися такі:

Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моісей;

Буржуй, Богодар, Братислав;

Вакула, Вогнедар;

Грант, Гедеон;

Дартан’ян, Добриня, Даміан-Меркурій, Добре-Авенір;

Еней, Єлісей;

Зеленський;

Київ, Князь;

Лимон, Людвік;

Людвік; Мілан, Марсель, Матео;

Ніл, Ной;

Оскар, Одисей, Омар, Октавіан;

Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон;

Річард, Расмад-Рой;

Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон;

Тігран, Тамерлан, Тор, Тадеуш;

Шархан;

Ясмін, Ясон, Ярволод, Яросвіт, Яник;

А дівчаток оригінально називали такими іменами:

Анфіса, Аурора, Афіна, Асоль, Аврора, Аполлінарія;

Божена, Беатріса;

Весна, Всеслава, Вальківія;

Жасмін, Женев’єва;

Златовласа, Златослава, Золушка, Земфіра, Зоря;

Єсенія, Євангеліна;

Ізабелла, Імперія, Ізольда;

Квітка;

Луна, Ліана;

Мальва, Магдалина, Мануела, Мірабелла, Мія-Хенд, Мія, Мира-Слава, Мадона, Мія-Соломія;

Настасья, Нєва, Ніца;

Росава, Регіна, Розалія;

Санта-Марія, Суламіта, Самара, Санта;

Одарка, Олімпіада;

Тереза, Теона;

Флоренція, Фрея;

Хадіжа, Хрусталіна;

Цвітозара;

Шанель;

Ясмін;

Юріка.

У Мін'юсті наголошують, що вибір ім’я дитини – це право батьків, проте згодом ім'я можна змінити.

Аналогічно віднедавна можна змінити також ім'я по батькові.

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