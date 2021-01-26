Як українці називали дітей у 2020. Перелік популярних та оригінальних імен

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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26 січня 2021

У Міністерстві юстиції України назвали найбільш популярні та оригінальні імена, яким називали дітей у 2020 році. 

Перелік імен опублікували на офіційній сторінці відомства у соцмережі. 

У Мін'юсті зазначають, що серед великої кількості імен традиційно є ті, які користуються найбільшою популярністю. 

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У 2020 році для синів батьки найчастіше обирали такі імена: 

Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило, Дмитро, Денис, Максим, Матвій, Євген, Єгор, Іван, Кирило, Назар, Олександр, Роман, Станіслав, Тимофій.

 Фото oksun70/Depositphotos

У виборі ім’я для дівчинки ж батьки найчастіше надавали перевагу таким:

 Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія, Вероніка, Дарина, Дар’я, Злата, Єва, Єлизавета, Ірина, Катерина, Ксенія, Маргарита, Марія, Мілана, Поліна, Соломія, Софія.

У відомстві зазначають, що дехто з молодих батьків вирішує проявити оригінальність у виборі ім’я для своєї новонародженої дитинки. 

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Серед трендових рідкісних імен 2020 року для хлопчиків зустрічалися такі:

  • Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моісей;
  • Буржуй, Богодар, Братислав;
  • Вакула, Вогнедар;
  • Грант, Гедеон;
  • Дартан’ян, Добриня, Даміан-Меркурій, Добре-Авенір;
  • Еней, Єлісей;
  • Зеленський;
  • Київ, Князь;
  • Лимон, Людвік;
  • Мілан, Марсель, Матео;
  • Ніл, Ной;
  • Оскар, Одисей, Омар, Октавіан;
  • Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон;
  • Річард, Расмад-Рой;
  • Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон;
  • Тігран, Тамерлан, Тор, Тадеуш;
  • Шархан;
  • Ясмін, Ясон, Ярволод, Яросвіт, Яник;

А дівчаток оригінально називали такими іменами:

  • Анфіса, Аурора, Афіна, Асоль, Аврора, Аполлінарія;
  • Божена, Беатріса;
  • Весна, Всеслава, Вальківія;
  • Жасмін, Женев’єва;
  • Златовласа, Златослава, Золушка, Земфіра, Зоря;
  • Єсенія, Євангеліна;
  • Ізабелла, Імперія, Ізольда;
  • Квітка;
  • Луна, Ліана;
  • Мальва, Магдалина, Мануела, Мірабелла, Мія-Хенд, Мія, Мира-Слава, Мадона, Мія-Соломія;
  •  Настасья, Нєва, Ніца;
  • Росава, Регіна, Розалія;
  • Санта-Марія, Суламіта, Самара, Санта;
  • Одарка, Олімпіада;
  • Тереза, Теона;
  • Флоренція, Фрея;
  • Хадіжа, Хрусталіна;
  • Цвітозара;
  • Шанель;
  • Ясмін;
  • Юріка.

У Мін'юсті наголошують, що вибір ім’я дитини – це право батьків, проте згодом ім'я можна змінити.

Аналогічно віднедавна можна змінити також ім'я по батькові.

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