Батькам дадуть доступ до безкоштовних електронних журналів та щоденників учнів

Міністерство освіти та науки розпочало підключення шкіл до безкоштовного сервісу електронних журналів та щоденників.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Школам пропонують підключитися до модуля E-Journal, який є частиною модернізованої державної системи АІКОМ (управління здійснює державна установа "Інститут освітньої аналітики").

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Водночас заступник міністра освіти і науки України з питань цифровізації Артур Селецький зазначає, що ті школи, які вже застосовують подібні комерційні продукти, за бажанням зможуть і надалі користуватись ними.

"Ми плануємо побудувати їх зв’язок із системою АІКОМ, де будуть акумулюватись дані, зокрема, про успішність навчання всіх учнів.

Усі інші школи зможуть отримати безкоштовний доступ до електронних журналів і консультаційну підтримку щодо підключення сервісу та користування ним", – уточнив він.

Батькам дадуть доступ до безкоштовних електронних журналів та щоденників учнів.

Фото pressmaster/Depositphotos

E-Journal збиратиме дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання тощо.

Інформація буде вноситись вчителями, а за допомогою логіна й пароля батьки та учні зможуть отримати доступ до неї.

Батьки в режимі онлайн у е-щоденниках бачитимуть інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі та поради вчителів, а учні – отримуватимуть завдання, слідкуватимуть за розкладом тощо.

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Щоб підключитися до E-Journal заклад освіти має зробити чотири кроки.

За перші дні роботи сервісу у відкритому режимі до нього підключилися понад 100 шкіл.

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