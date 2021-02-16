Українка грузинського походження Алевтина Кахідзе: Чому я повинна соромитися і ховатися за прізвищем чоловіка?

Андрій Тараненко спеціально для УП.Життя
12035
16 лютого 2021

Алевтина Кахідзе відома художниця та кураторка багатьох мистецьких проектів.

А ще вона – українка грузинського походження і нещодавно долучилася до проєкту СВОЯ #SVOYA – про різних на вигляд та різних за походженням українок.

13 жінок та дівчат розповіли власні життєві історії, натхнені випадком тринадцятирічної дівчини, яка мешкає в Україні та навчається у Києві, але надто часто їй закидають: не-така-як-всі, – і вона відчуває свою інакшість.

Реклама:

"Українська правда. Життя" поговорила з кожною учасницею цієї важливої ініціативи.

Першою ми опублікували розмову із Золою Кондур – українкою ромського походження, відомою правозахисницею, засновницею Ромського жіночого фонду "Чіріклі".

Нині продовжуємо серію публікацій розмовою про коріння, середовище та побутову дискримінацію з Алевтиною Кахідзе.

Далі пряма мова.

Алевтина Кахідзе – відома художниця та кураторка багатьох мистецьких проектів

З точки зору національності я ідентифікую себе як українку грузинського походження. Хоча, мабуть, це не дуже вірно, бо моя мати українка, тобто я полукровка, тобто походження моє грузинсько-українське.

Мої батьки познайомилися в Одесі – мама у той час там мешкала, а тато вчився у Одеському вищому морехідному училищі. Вони одружились, але моя мати не змогла жити у Грузії, щось їй там не підійшло. Та й взагалі потім в них нічого не вийшло, вони розлучились.

Реклама:

Мене виховувала мама, але до батька я часто приїжджала, тому добре знаю грузинський контекст, знаю цю країну зсередини, а не як багато туристів, котрі бачать лише фасад.

На жаль, я не говорю грузинською – хіба, що зовсім трохи – через те, що батько не проводив зі мною багато часу, а навіть коли цей час з’являвся, тато звертався до мене російською.

Коли мене питають "Як це ти, маючи грузинське коріння, не вмієш готувати хачапурі чи хінкалі?", я відповідаю, що взагалі не готую, нема в мене цього кулінарного хисту.

Якщо б мене цікавило готування їжі, то я б, авжеж, освоїла грузинську кухню під час відвідування родичів з боку батька. Та й взагалі це якийсь стереотип… Впевнена, що зовсім не кожна "правдива українка" вміє готувати голубці чи вареники.

Моє дитинство та юність пов’язані з містечком Жданівка в Донецькій області. І тамтешнє середовище жодним чином не сприяло тому, щоб я стала художником.

Але моя мама була творчою людиною – вона по професії педагог, працювала вихователькою у дитячому садку – і хотіла долучити мене до мистецтва. Вона купувала мені журнали і книги по малюнку та живопису, їздила зі мною у Єнакієво, як у найближче місто, де була художня школа.

Чи відчувала вона себе "своєю" на Донбасі? Важко сказати. Так само і я – дуже добре знаю цей контекст, розумію його… але чи "своя" я там?

Ще в дитинстві, коли я казала своє прізвище, діти, які мене не знали чи не любили, починали одразу кричати – "Кікабідзе"! Мабуть, саме через грузинське прізвище тамошнє суспільство не приймало нас з мамою за "своїх".

Я завжди наполягаю на тому, що український художник повинен якомога більше мандрувати поза Україною. Тому що він повинен мати глобальне мислення, розуміти різні контексти. Якщо він сидить на одному місці, в оточенні одних і тих самих людей, речей, світоглядів – це йому дуже шкодить. 

Тим паче, що якраз з відстані можна краще оцінити красу хаосу в нашій країні. Тобто художник може бути локальним, але не може мати локальне мислення.

Проявів побутової дискримінації у національному аспекті в українському суспільстві як було, так і залишилось дуже багато.

Наприклад, ми з чоловіком реєструємось у селі Музичі, де маємо приватну міжнародну резиденцію для художників. Віддаємо паспорти – в мого чоловіка українське прізвище, в мене грузинське.

Але коли він приїжджає забирати наші паспорти, йому кажуть – свій паспорт забирайте, а от дружині вашій треба підійти в кабінет до начальника паспортного стола на перевірку.

Він питає – чому? Йому відповідають – через те, що у вашої дружини грузинське прізвище. Так вона ж громадянка України, народилась тут!

Я, звісно, нікуди не пішла, а написала заяву про те, що мені безпідставно не повертають паспорт. І тільки через два місяця мені його повернули.

У цій державній установі навіть не розуміли, що то є дискримінація за національною ознакою.

Чи, наприклад, дзвоню я у поліцію, через те, що хтось палить листя біля мого будинку – так, я дуже продвинута в екологічному сенсі – і прошу, щоб поліція зафіксувала цей випадок і щось зробила з того.

Кажу своє прізвище – і починається! А якої ви національності?

Я кажу – це тут до чого? Та й взагалі в Україні нема такої графи – "національність". Я громадянка України і цього досить.

А поліцейські відповідають – ні, не досить, кажіть негайно якої ви національності, чого в вас таке прізвище і чому ви розмовляєте без акценту?

В результаті ніхто про паління листя вже не згадує, усі починають з’ясовувати, що це за грузинка тут скандал підіймає.

Алевтина Кахідзе: Я боялася, що мене знов почнуть сприймати якоюсь іншою, "не своєю". 
Фото Kostiantyn Strilets

Тобто, казати, що в Україні дуже толерантне суспільство по відношенню до людей інших національностей навряд чи можливо. Тому що нема такого права у посадовців чи у поліції, щоб перейматися моїм грузинським прізвищем та робити з цього проблему.

Саме через неприємний досвід я вирішила не брати прізвище чоловіка, хоча розуміла – якщо я це зроблю, усі ці негаразди з моїм грузинським походженням зникнуть одразу.

Але художники взагалі не хочуть брати якусь іншу ідентичність, а в мене це ще й принципово – чому я повинна соромитися свого прізвища, свого коріння, ховатися за прізвищем чоловіка?

Мабуть, це для мене настільки принципово через особисті причини. Досі пам’ятаю, що коли я отримувала свій перший український паспорт, то побачила що по-батькові мене написали неправильно. Не Тамазівна, а Томазівна, через "о".

Але я не пішла до начальника з вимогою виправити помилку. Просто тому, що не хотіла знов звертати увагу оточуючих на моє дивне прізвище й по-батькові.

Я боялася, що мене знов почнуть сприймати якоюсь іншою, "не своєю".

Середовище настільки тоді впливало на мене, що я мала ось цей внутрішній страх бути іншою. Згодом мені було дуже соромно за власне боягузтво. І я дала собі слово, що ніколи більше я не дозволю собі боятися з цього приводу. 

Як було прийнято у Радянському Союзі?

Титульна національність – то росіяни, потім йшли "молодші брати українці", і вже тільки потім десь позаду якісь незрозумілі грузини зі своїми смішними акцентами.

При тому, що коли у дитинстві я приїжджала до Грузії, то мала нагоду побачити, яка там фантастична культура побуту. Навіть у селах було прийнято, що коли ти сідаєш їсти, тобі приносять три різні виделки і три різних ножа.

А у Жданівці люди їли без ножів – у нас в школі навіть виделок не було.

Але саме ці люди, почувши моє прізвище, чомусь сприймали мене як представницю нерозвиненого, навіть дикунського, світу.

Так, я розумію, що культура побуту – це ще не все, але це дуже яскраве свідчення культури взагалі.

Звісно, що й у Грузії інколи мають місце нетолерантні прояви. Наприклад, я це добре відчула з боку грузинських жінок. Тому що я полукровка, тобто моя мати – слов’янка забрала їх грузинського хлопця, і тепер вся його сім’я сумує через те, що він не одружився з грузинкою як ото завжди було прийнято.

Стереотипи виникають через незнання іншої культури, іншої ментальності. Коли в Грузії у важки часи скасували пенсійний фонд, в Україні казали – от дикуни!

Але ніхто тут просто не знає, що у грузинів настільки розвинута культура піклування про літніх людей, що пенсійного фонду може і не бути.

В Україні, де, м’яко кажучи, невеликі пенсії, раптом почали закидати грузинам неповагу до старших. Тут не розуміють, що в Грузії літнім людям допомагають не тільки діти і родичі, а навіть просто сусіди. І це нормально.

У грузинів соціальна допомога розпорошена у суспільстві, а не зосереджена у міністерствах і не залежить від політичних маніпуляцій. Грузини взагалі не дуже покладаються на державні інституції.

Сучасні художники своїми проектами намагаються казати про те, як себе поводить людина у тій чи іншій ситуації.

З самого початку окупації Донбасу я почала займатись проектом, який базувався на діалогах з моєю мамою, котра залишилась у Жданівці. У цьому проекті я назвала маму Клубнікою Андрїївною, згадавши, як один малюк з дитячого садка ніяк не міг запам’ятати її ім’я і тому називав Клубнікою.

Мати не хотіла переїжджати з окупованих територій, тому що, не дивлячись на те, що завжди була "бандерівкою", у Жданівці в неї був будинок, господарство, город, садок. А мені важливо було показати, як війна впливає на життя звичайної людини, як ця людина живе посеред жаху.

5 років на непідконтрольних Україні територіях! Спочатку ДНР, потім на якийсь період Україна, і знов ДНР.

Найгірші часи були, коли ЗСУ звільняли Жданівку – тоді місто зазнало найбільших обстрілів, на маминій вулиці вбило сусідку.

Я хотіла розповісти, що ситуацію на Донбасі неможливо звести до чорно-білої графіки, до протистояння абсолютного добра з абсолютним злом.

Я намагалася розвіяти цей міф, нібито усі, хто залишився на окупованих територіях – то проросійські зрадники. Тому що це зовсім не так.

Проект про Клубніку Андрїївну, який базувався на діалогах з мамою художниці,
котра залишилась у Жданівці на Донбасі

Коли мама померла, перетинаючи КПВВ, моя розповідь зупинилась.

Але якщо колись все ж почнеться інтеграція Донбасу в Україну, то я дуже сподіваюсь, що саме такі проекти, як мій, допоможуть краще зрозуміти людей, що опинились поза країною, поза нормальним життям. 

Для мене українка – це жінка, яка занурена у вітчизняний контекст.

Неважливо, яке прізвище вона носить, яка кров перемішана у її жилах, важливо, чи прожила вона хоча б частину свого життя у цьому спільному контексті, чи стикалась з проблемами, які були і які досі є, чи розуміє вона ось ці внутрішні коди – перший Майдан, другий, окуповані території, війна...

Війна завжди впливає погано на людей, тому що неможливо жити у контексті насильства і при цьому ставати більш людяними. Але перемога наша має бути саме у тому, що, не дивлячись на тривалу війну, ми все ж залишимось справжніми людьми.

Андрій Тараненко, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Денис Маноха

Кампанія СВОЯ #SVOYA реалізується спільно з громадською організацією "Центр спільних дій", виданням "Українська правда" за підтримки Швеції, Національного Демократичного Інституту (НДІ) та Міжнародного фонду "Відродження".

Вас також може зацікавити:

#SVOYA: історії про різних на вигляд та різних за походженням українок

Любов, страх, смерть: 5 грузинських поетів, яких варто знати

На лижі у Грузію: курорти, ціни, особливості

У них забирають дитинство. Як у Грузії одружують неповнолітніх дівчат

"Свій циган", сусід та кум. Ким були і є роми для українців, пояснює історик

"Циган" у кіно, або Чому світові потрібен якісний ромський кінематограф

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний телеграм-канал "Мамо, я у шапці!".


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 46
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2207
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3013
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат