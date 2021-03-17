Більше половини українців не готові вакцинуватися проти COVID-19

Лише третина українців (33%) готові робити щеплення проти коронавірусної хвороби у найближчі місяці.

При цьому 61% населення не готовий до вакцинації, а 6% – коливаються у рішенні.

Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Головна причина, чому опитані не хочуть робити щеплення – недовіра до вакцини.

Kюди старше 60 років найчастіше готові отримати щеплення проти коронавірусної хвороби (41, 6%). Фото belchonock/Depositphotos

Загалом за це проголосувало 54% серед тих, хто не готовий вакцинуватися.

При цьому 7,3% вважають, що щеплення взагалі непотрібне.

Понад 6% не робитимуть вакцинацію за станом здоров'я, а 3,4% – бо вже перехворіли і мають антитіла.

Фото Київський міжнародний інститут соціології

Найчастіше від щеплення відмовлялися респонденти молодших вікових груп – 18-29 років (66,8%) та 30-39 років (70,5%).

А люди старше 60 років найчастіше готові отримати щеплення проти коронавірусної хвороби (41, 6%).

Фото Київський міжнародний інститут соціології

Щодо першочергової вакцинації публічних осіб, то 45% населення ставляться позитивно до такої ініціативи, а 25% – негативно.

16% українців вважають, що ризик захворіти на COVID-19 у найближчі 6 місяців високий, 39% – що середній, а 31% – що низький.

При цьому 36% населення ймовірно мали чи мають хворих у своєму домогосподарстві.

35% з них готові вакцинуватися, а 58% – не готові.

Серед тих, у кого вдома ніхто не хворів, показники не сильно відрізняються: готові вакцинуватися 32%, а не готові – 62%.

Опитування проводилося з 10 по 12 березня 2021 року на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років. Загалом у опитуванні взяло участь 2014 респондентів.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25%, 1.5% для показників, близьких до 10%, 1.1% для показників, близьких до 5%.

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