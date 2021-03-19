Яка ситуація із госпіталізацією в Україні, та коли чекати на національний локдаун

Темпи захворюваності на COVID-19 в Україні зростають на близько 20% на тиждень.

Крім того, збільшується кількість госпіталізацій по всій країні. Наразі цей показник на 23% вищий за кількість тих, кого виписують з лікарень.

Такими є результати дослідження Київської школи економіки (KSE).

За їхніми підрахунками, ймовірне введення національного локдауна можна очікувати в квітні цього року.

Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

Станом на 18 березня критична ситуація з COVID-19 вийшла за рамки в 10 регіонах:

Івано-Франківська область;

Чернівецька область;

Закарпатська область;

Вінницька область;

Житомирська область;

Миколаївська область;

Київська область;

Львівська область;

Хмельницька область;

місто Київ.

"Ситуація у столиці загострилася миттєво.

Київ "згорів" буквально за два тижні, а показники завантаженості ліжкомісць з киснем за цей час зросли вдвічі", – розповідає Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки.

Наразі по країні госпіталізується на 23% більше пацієнтів з COVID-19, ніж виписуються. Проте загалом цей показник уже скоротився.

Найбільше госпіталізацій наразі спостерігається у Івано-Франківській та Вінницькій областях.

На Франківщині спрацювали карантинні обмеження і є тренд до зниження, на Вінниччині – навпаки, кількість госпіталізацій тільки зростає.

Найбільше пацієнтів перебувають у Київських та Хмельницьких лікарнях для хворих з коронавірусною інфекцією.

У KSE зауважують, що головним завданням наразі є збільшення тестування та кількості ліжок, обладнаних киснем.

Загалом зайнятість ресурсів медичної системи за останній місяць зросла вдвічі.

Станом на 17 березня зайнято 50% ліжок в медичних закладах, понад 40% ліжок з киснем та близько 55% місць в реанімаційних відділеннях.

Особливо критична ситуація із лікарняним ресурсом в Одеській області.

Ймовірне введення урядом загального локдауна можливе, коли у 13 регіонів буде "червоний" рівнем епідемічної небезпеки.

За даними KSE, з нинішніми темпами розвитку подій введення національного локдауна можливе за 2-3 тижні.

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