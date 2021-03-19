Яка ситуація із госпіталізацією в Україні, та коли чекати на національний локдаун

Темпи захворюваності на COVID-19 в Україні зростають на близько 20% на тиждень.
Крім того, збільшується кількість госпіталізацій по всій країні. Наразі цей показник на 23% вищий за кількість тих, кого виписують з лікарень.
Такими є результати дослідження Київської школи економіки (KSE).
За їхніми підрахунками, ймовірне введення національного локдауна можна очікувати в квітні цього року.
|Фото Wavebreakmedia/Depositphotos
Станом на 18 березня критична ситуація з COVID-19 вийшла за рамки в 10 регіонах:
- Івано-Франківська область;
- Чернівецька область;
- Закарпатська область;
- Вінницька область;
- Житомирська область;
- Миколаївська область;
- Київська область;
- Львівська область;
- Хмельницька область;
- місто Київ.
"Ситуація у столиці загострилася миттєво.
Київ "згорів" буквально за два тижні, а показники завантаженості ліжкомісць з киснем за цей час зросли вдвічі", – розповідає Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки.
Наразі по країні госпіталізується на 23% більше пацієнтів з COVID-19, ніж виписуються. Проте загалом цей показник уже скоротився.
Найбільше госпіталізацій наразі спостерігається у Івано-Франківській та Вінницькій областях.
На Франківщині спрацювали карантинні обмеження і є тренд до зниження, на Вінниччині – навпаки, кількість госпіталізацій тільки зростає.
Найбільше пацієнтів перебувають у Київських та Хмельницьких лікарнях для хворих з коронавірусною інфекцією.
У KSE зауважують, що головним завданням наразі є збільшення тестування та кількості ліжок, обладнаних киснем.
Загалом зайнятість ресурсів медичної системи за останній місяць зросла вдвічі.
Станом на 17 березня зайнято 50% ліжок в медичних закладах, понад 40% ліжок з киснем та близько 55% місць в реанімаційних відділеннях.
Особливо критична ситуація із лікарняним ресурсом в Одеській області.
Ймовірне введення урядом загального локдауна можливе, коли у 13 регіонів буде "червоний" рівнем епідемічної небезпеки.
За даними KSE, з нинішніми темпами розвитку подій введення національного локдауна можливе за 2-3 тижні.
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