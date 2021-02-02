Ви перехворіли COVID? Тоді однієї дози вакцини може бути достатньо, кажуть дослідники

Люди, які вже перенесли коронавірус, повинні вакцинуватися, однак вони можуть відчувати серйозні побічні ефекти навіть після однієї дози вакцини.

Вчені показали, що ті, хто раніше був інфікований вірусом, повідомляли про втому, головний біль, лихоманку, озноб, а також болі в м'язах та суглобах після першого уколу значно частіше, аніж ті, хто ніколи не був інфікований коронавірусом.

У людей, які пережили COVID, також був значно вищий рівень антитіл після першої і другої дози вакцини.

Дані дослідження дозволяють науковцям припустити, що людям, які перехворіли COVID-19, достатньо і одного укола вакцини.

"Я думаю, що однієї дози вакцини в такому випадку достатньо, – каже вірусолог Медичної школи Ікана на горі Синай в Нью-Йорку та автор дослідження, Флоріан Краммер, якого цитує The New York Times.

Це також позбавить людей від непотрібної болі при отриманні другої дози вакцини і звільнить додаткові дози вакцини для інших".

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Деякі вчені погоджуються з таким висновком, але інші більш обережні. Наприклад, Е. Джон Уеррі, директор Інституту імунології Пенсильванського університету, сказав, що перш ніж наполягати на зміні політики, він хотів би бачити дані, які б показували, що ці антитіла в змозі зупинити реплікацію віруса.

"Те, що антитіла зв'язуються з частиною вірусу, не означає, що вони захищають вас від зараження", – зауважив він.

Побічні ефекти після вакцинації цілком передбачувані. Вони показують, що імунна система посилює реакцію і буде краще готова до боротьби з інфекцією, якщо організм вступить в контакт з вірусом.

Вакцини Pfizer і Moderna цілком можуть викликати сильну побічну відповідь, про що повідомлялося ще на етапі випробувань.

Більшість учасників-волонтерів, яких вакцинували до початку масової вакцинації, повідомляли про болі в місці ін'єкції, а більше половини учасників казали про втому і головну біль.

У клінічних випробуваннях дозволених вакцин Pfizer і Moderna брало участь більше, ніж по 30 тисяч людей. Результати показують, що більшість з них найгірше почувалися після другого уколу.

А у випробуваннях Moderna в людей, які були раніше інфіковані, насправді було менше реакцій, аніж в тих, хто ніколи не хворів коронавірусом.

Але як не дивно, дослідники отримують все більше свідчень про те, що люди почувають себе погано після першого уколу.

"Вони описують ці симптоми набагато чіткіше", – сказав доктор Уеррі.

Це співпадає з тим, до чого у ще не опублікованому дослідженні прийшов доктор Краммер і його колеги. Дослідники оцінили симптоми після вакцинації у 231 людини, з яких 83 були інфіковані раніше, а 148 – ні. Обидві групи повідомляли про біль в місці ін'єкції після першої дози. Але ті, котрі були інфіковані раніше, частіше повідомляли про втому, озноб і головний біль.

Науковці також вивчали, як імунна система відреагувала на вакцину у 109 людей, 68 з яких раніше не були інфіковані, а решта 41 – так. Вони виявили більш стійку відповідь антитіл в другій групі. Однак, цифри дуже невеликі, тож дослідники визнають, що питання потребує додаткової експертизи.

Те, що раніше інфіковані люди можуть відчувати більш сильну реакцію, не дивно.

Вакцина містить кусочки генетичного матеріалу, який спонукає організм виробляти білки-шипи – виступи на поверхні коронавірусу. У людей, які вже мали вірус, є імунні клітини, які налаштовані розпізнавати ці білки.

Тому, коли після вакцинації в організмі з'являються ці білки, то імунні клітини атакують, що призводить до того, що люди почувають себе хворими.

За словами імунолога з Єльської медичної школи Акіко Івасакі, люди, які перенесли коронавірус "реагують на першу дозу, як на другу. Тому однієї дози, здається, "більш, ніж досить".

В дослідженні, опублікованому раніше, йдеться про те, що ті, хто переніс природну інфекцію, мають 83-відсотковий захист від повторного зараження протягом 5 місяців. "Виглядає, що двох доз забагато", – додала вона.

Імунолог з Інституту імунології Ла-Йолла Шейн Кротті каже, що більш інтенсивна реакція на вакцину зазвичай означає кращий захист.

Якщо у когось сильна відповідь вже на першу дозу, "то я би вважав, що розумніше пропустити ту другу дозу, а також, що можливо ця друга доза вже і не потрібна", – зазначив він.

Але інші імунологи сперечаються. "Я віддаю перевагу правильному дозуванню і правильному графіку, саме такому, при якому проводилося дослідження", – сказала Марія Елена Боттацці, імунолог з Медичного коледжу Бейлора в Хюстоні. До того ж, виглядає, що отримання двох доз не є небезпечним для тих, хто перехворів COVID-19.

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