Випускників 11 класу звільнили від ДПА, але ЗНО все одно буде

Верховна Рада звільнила одинадцятикласників від обов'язкової державної підсумкової атестації (ДПА).

За відповідні зміни до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" проголосували 298 народних депутатів.

"Йдемо по моделі минулого року: якщо випускника задовольняють річні оцінки, він може не проходити ДПА. Якщо ні або якщо випускник планує вступати до університету – проходить ДПА, зокрема у формі ЗНО", – пояснив Сергій Бабак, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Фото: vadimphoto1@gmail.com/Depositphotos

Що передбачають зміни?

Зміни звільняють випускників шкіл від проходження ДПА через пандемію коронавірусу, але дозволяють пройти Зовнішнє незалежне оцінювання за бажанням.

Це означає, що випускники, які не планують вступати до університетів, звільняються від обов'язкового ДПА у формі ЗНО і можуть отримати свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти без складання ЗНО.

Таким учням можуть виставити бали на основі попередніх оцінок та видати атестат.

Випускники, які планують вступати до вишів – проходитимуть ДПА у формі ЗНО.

Загалом прийняті зміни надають право випускникам шкіл вибирати вид оцінювання їхніх результатів навчання:

шляхом річного оцінювання;

державної підсумкової атестації;

державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, на ЗНО-2021 зареєструвалися 389 710 учасників, які обрали 1 543 756 тестувань.

42 580 з них зареєструвалися для участі в ЗНО з усіх предметів лише з метою проходження ДПА.

Минулого року Верховна Рада так само скасувала обов’язкове ДПА у формі ЗНО для 11-х класів.

Нагадаємо, ДПА І ЗНО – не одне і теж.

Державна підсумкова атестація (ДПА) – це іспити, які складають у 4-му, 9-му і 11-му класах.

Раніше ДПА в 11 класі також проводили як екзамен і його результати вносили в шкільний атестат. Опісля випускники складали ЗНО.

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) – інструмент вступу до університетів.

Раніше його результати використовували тільки для визначення конкурсного бала під час вступу, але з 2015 року результати ЗНО стали зараховувати як оцінки за ДПА і зазначати в додатку до атестата.

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