Скільки людей та з якими скаргами звернулися до мовного омбудсмена від початку року

Від початку кварталу 2021 року до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1129 скарг від громадян щодо порушення мовного законодавства.
Найчастіше зверталися жителі столиці та Київської області.
А найбільш популярна скарга – відсутність української версії вебсайтів.
Таку статистику повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь на своїй сторінці у соцмережі.
За його словами, збільшення кількості звернень пов'язане із новою статтею мовного закону, згідно з якою, надання послуг має здійснюватися державною мовою.
"Загалом, у першому кварталі 2021 року порушення мовного закону зафіксовані в усіх областях України", – зауважив Тарас Кремінь.
|Фото Syda_Productions/Depositphotos
Щодо порушення прав найбільше громадян звернулося з Києва (327) та Київської області (120).
У трійку лідерів увійшли ще жителі Львівської області (108), які переважно фіксували порушення в інших областях.
Часто також зверталися з Харківської (99), Одеської (49) та Дніпропетровської (41) областей.
Найчастіше громадяни зверталися щодо відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів про надання послуг державною мовою – 446 звернень.
"Як цього вимагає закон, кожному із власників вебсайтів надіслано листи з вимогами усунути порушення.
Варто зазначити, що переважна більшість власників інтернет-магазинів сумлінно підходить до усунення порушень та у 30-денний термін інформують нас про перехід інтернет-ресурсів на державну мову", – розповів омбудсмен.
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