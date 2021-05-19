У Києві невідомі пошкодили дефібрилятори на станціях метро

У Києві вандали пошкодили дефібрилятори, які були розміщені у підземці.

А на одній зі станцій прилад намагалися викрасти.

Про це повідомили на сторінці метрополітену у соцмережі.

Зокрема на станції "Університет" троє молодих чоловіків вийняли дефібрилятор з боксу без потреби та відкрили електроди. Останні тепер підлягають заміні.

Пошкоджені кришки боксів дефібриляторів також зафіксували на станціях "Академмістечко" та "Хрещатик".

А на станції "Арсенальна" обладнання нещодавно намагався викрасти безхатько.

У комунальному підприємстві нагадують, що Київський міський центр здоров’я закупив для метрополітену 52 дефібрилятори.

Для ефективного використання обладнання було розміщено у пасажирських зонах.

У метрополітені просять відповідально ставитися до дефібриляторів на станціях, оскільки вони можуть врятувати чиєсь життя.

"Щоб запобігти випадкам вандалізму чи викрадення, просимо повідомляти персонал станції та представників поліції, якщо дії пасажирів біля обладнання видаються підозрілими", – додають у метрополітені.

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