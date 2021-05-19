У Києві невідомі пошкодили дефібрилятори на станціях метро

У Києві вандали пошкодили дефібрилятори, які були розміщені у підземці.

А на одній зі станцій прилад намагалися викрасти.

Про це повідомили на сторінці метрополітену у соцмережі.

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Зокрема на станції "Університет" троє молодих чоловіків вийняли дефібрилятор з боксу без потреби та відкрили електроди. Останні тепер підлягають заміні.

Пошкоджені кришки боксів дефібриляторів також зафіксували на станціях "Академмістечко" та "Хрещатик".

А на станції "Арсенальна" обладнання нещодавно намагався викрасти безхатько.

У комунальному підприємстві нагадують, що Київський міський центр здоров’я закупив для метрополітену 52 дефібрилятори.

Для ефективного використання обладнання було розміщено у пасажирських зонах.

У метрополітені просять відповідально ставитися до дефібриляторів на станціях, оскільки вони можуть врятувати чиєсь життя.

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"Щоб запобігти випадкам вандалізму чи викрадення, просимо повідомляти персонал станції та представників поліції, якщо дії пасажирів біля обладнання видаються підозрілими", – додають у метрополітені.

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