Стало відомо, хто цьогоріч може реєструватися на додаткове ЗНО

З 6 по 18 травня триватиме реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Загалом складати тестування у додатковій сесії можуть 5 категорій осіб.

Серед них учні, які не змогли зареєструватися на основну сесію і проживають у зоні карантину.

Про це повідомили у Центрі оцінювання якості освіти, а також розповіли, які документи необхідні для реєстрації.

Фото luckybusiness/Depositphotos

На додаткове ЗНО можуть зареєструватися особи, які:

🔴 не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;

🔴 брали участь в антитерористичній операції або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;

🔴 проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації;

🔴 за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

🔴 мають проходити державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, але з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період реєстрації.

Нагадаємо, що цьогоріч випускників 11 класу звільнили від обов'язкової державної підсумкової атестації (ДПА).

При цьому школярі, які планують вступати у виші, повинні скласти ЗНО.

Для реєстрації на додаткову сесію знадобляться такі документи:

оформлена реєстраційна картка, яку можна створити на сайті УЦОЯО;

заява для участі в додатковій сесії;

засвідчена копія паспорта громадянина України;

засвідчена копія документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років) ;

за потреби інші документи (медичний висновок про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації іноземною мовою).

Додаткова сесія тестувань триватиме з 29 червня до 14 липня.

Ознайомитися з графіком проведення тестів з різних предметів можна за посиланням.

Крім того, 21 травня розпочнеться основна сесія ЗНО-2021, яка триватиме по 5 червня.

Першим учасники складатимуть тест з хімії.

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