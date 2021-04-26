Стали відомі дати, коли додатково можна скласти ЗНО

В Українському центрі оцінювання якості освіти оголосили графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021.

Вона триватиме з 29 червня до 14 липня.

Період реєстрації для участі в додатковій сесії триватиме протягом 6-18 травня.

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Отримати результати цих тестувань учасники ЗНО зможуть у своїх інформаційних сторінках до 23 липня.

Фото luckybusiness/Depositphotos

Тестування під час додаткової сесії пройдуть за таким графіком:

Хімія – 29 червня

Англійська мова – 1 липня;

Німецька мова – 2 липня;

Іспанська мова – 5 липня;

Французька мови – 6 липня;

Математика – 7 липня;

Математика (завдання рівня стандарту) – 7 липня;

Фізика – 8 липня;

Українська мова – 9 липня;

Українська мова і література – 9 липня;

Історія України – 12 липня;

Біологія – 13 липня;

Географія – 14 липня.

Основна сесія ЗНО-2021 триватиме з 21 травня по 5 червня.

Згідно з графіком проведення, першим учасники здаватимуть тест з хімії.

Нагадаємо, що цьогоріч випускників 11 класу звільнили від обов'язкової державної підсумкової атестації (ДПА).

При цьому школярі, які планують вступати у виші, повинні скласти ЗНО.

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