Стали відомі дати, коли додатково можна скласти ЗНО

В Українському центрі оцінювання якості освіти оголосили графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021.
Вона триватиме з 29 червня до 14 липня.
Період реєстрації для участі в додатковій сесії триватиме протягом 6-18 травня.
Отримати результати цих тестувань учасники ЗНО зможуть у своїх інформаційних сторінках до 23 липня.
|Фото luckybusiness/Depositphotos
Тестування під час додаткової сесії пройдуть за таким графіком:
- Хімія – 29 червня
- Англійська мова – 1 липня;
- Німецька мова – 2 липня;
- Іспанська мова – 5 липня;
- Французька мови – 6 липня;
- Математика – 7 липня;
- Математика (завдання рівня стандарту) – 7 липня;
- Фізика – 8 липня;
- Українська мова – 9 липня;
- Українська мова і література – 9 липня;
- Історія України – 12 липня;
- Біологія – 13 липня;
- Географія – 14 липня.
Основна сесія ЗНО-2021 триватиме з 21 травня по 5 червня.
Згідно з графіком проведення, першим учасники здаватимуть тест з хімії.
Нагадаємо, що цьогоріч випускників 11 класу звільнили від обов'язкової державної підсумкової атестації (ДПА).
При цьому школярі, які планують вступати у виші, повинні ЗНО.
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