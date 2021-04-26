Стали відомі дати, коли додатково можна скласти ЗНО

Дарія Поперечна УП.Життя
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26 квітня 2021

В Українському центрі оцінювання якості освіти оголосили графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021. 

Вона триватиме з 29 червня до 14 липня. 

Період реєстрації для участі в додатковій сесії триватиме протягом 6-18 травня. 

Отримати результати цих тестувань учасники ЗНО зможуть у своїх інформаційних сторінках до 23 липня.

 Фото luckybusiness/Depositphotos

Тестування під час додаткової сесії пройдуть за таким графіком:

  • Хімія – 29 червня
  • Англійська мова – 1 липня;
  • Німецька мова – 2 липня;
  • Іспанська мова – 5 липня; 
  • Французька мови – 6 липня;
  • Математика – 7 липня; 
  • Математика (завдання рівня стандарту) – 7 липня; 
  • Фізика – 8 липня;
  • Українська мова – 9 липня; 
  • Українська мова і література – 9 липня;
  • Історія України – 12 липня;
  • Біологія – 13 липня;
  • Географія – 14 липня.

Основна сесія ЗНО-2021 триватиме з 21 травня по 5 червня. 

Згідно з графіком проведення, першим учасники здаватимуть тест з хімії. 

Нагадаємо, що цьогоріч випускників 11 класу звільнили від обов'язкової державної підсумкової атестації (ДПА).

При цьому школярі, які планують вступати у виші, повинні ЗНО. 

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