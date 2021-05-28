Чи можна проводити випускний у школі цьогоріч. Рекомендації МОН

У 2020/2021 навчальному році Міністерство освіти і науки рекомендує навчальним закладам утриматися від проведення масових заходів, зважаючи на небезпеку поширення коронавірусної хвороби.

Проте рішення про проведення випускних вечорів у школі приймає директор закладу.

Про такий алгоритм дій у МОН розповіли в коментарі "Укрінформу".

Відповідне рішення керівники закладу мають приймати, враховуючи протиепідемічні вимоги в регіоні.

"На період дії карантину запропоновано утриматися від проведення будь-яких масових освітніх, спортивних та культурно-мистецьких заходів у всіх закладах освіти, організованих екскурсійних поїздок, виїздів груп учнів і студентів у туристичні подорожі тощо", – наголошують у МОН.

А також просять вжити невідкладних заходів, спрямованих на мінімізацію безпосередніх фізичних контактів між учасниками освітнього процесу.

"З огляду на зазначене, рішення про проведення випускних вечорів, відповідно до повноважень, приймають керівники закладів освіти", – додають у міністерстві.

У МОН також зазначили, що попередньо відомство вже надавало відповідні рекомендації навчальним закладам.

Зокрема, вони були зазначені у листі міністерства від 19.10.2020№ 1/9-589 "Про вжиття заходів протидії розповсюдженню COVID-19".

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