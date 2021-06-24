Стали відомі порогові бали ЗНО з української мови та ще 4 предметів, з якими можна вступати у виш

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
30821
24 червня 2021

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила порогові бали "склав/не склав" для ЗНО-2021 з п’яти предметів.

Зокрема, для тестів з української мови, української мови і літератури, історії України, біології та географії.

Порогові бали за шкалою 100–200 балів: 

Реклама:

🟠  Українська мова – 17 балів,

🟠  українська мова і література – 27 балів,

🟠  історія України – 27 балів,

🟠  біологія – 22 бали,

🟠  географія – 24 бали.

Для учнів,  які здобували повну загальну середню освіту мовою, що не належить до слов’янської групи мов, або мовою корінних народів, встановлено адаптивний поріг з української мови – 10 балів, з української мови і літератури – 19.

Реклама:
Інфографіка УЦОЯО

За даними УЦОЯО, від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з названих предметів, поріг "склав/не склав" не подолали:

  • з української мови – 7,45%,
  • з української мови і літератури – 7,96%,
  • з історії України – 18%,
  • з біології – 2,34%,
  • з географії – 5,38%.

Бланки відповідей з української мови, української мови і літератури, історії України, біології опублікують 25 червня, з географії – 26 червня.

Поріг "склав/не склав" – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишу.

Нагадаємо, 17 червня стали відомі порогові бали ЗНО з математики фізики, англійської, іспанської, німецької та французької мов.

Вас також може зацікавити:

10 "перлів", які школярі написали у своїх творах на ЗНО-2021

Скандал із ЗНО-2021: цьогоріч роботи перевіряли один раз замість двох 

Якими будуть прохідні бали для вступу-2021? Роз'яснення МОН

Вступна кампанія-2021: коли вона відбудеться та які документи потрібні 

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 56
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2231
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3027
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат