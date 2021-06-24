Стали відомі порогові бали ЗНО з української мови та ще 4 предметів, з якими можна вступати у виш

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила порогові бали "склав/не склав" для ЗНО-2021 з п’яти предметів.
Зокрема, для тестів з української мови, української мови і літератури, історії України, біології та географії.
Порогові бали за шкалою 100–200 балів:
🟠 Українська мова – 17 балів,
🟠 українська мова і література – 27 балів,
🟠 історія України – 27 балів,
🟠 біологія – 22 бали,
🟠 географія – 24 бали.
Для учнів, які здобували повну загальну середню освіту мовою, що не належить до слов’янської групи мов, або мовою корінних народів, встановлено адаптивний поріг з української мови – 10 балів, з української мови і літератури – 19.
|Інфографіка УЦОЯО
За даними УЦОЯО, від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з названих предметів, поріг "склав/не склав" не подолали:
- з української мови – 7,45%,
- з української мови і літератури – 7,96%,
- з історії України – 18%,
- з біології – 2,34%,
- з географії – 5,38%.
Бланки відповідей з української мови, української мови і літератури, історії України, біології опублікують 25 червня, з географії – 26 червня.
Поріг "склав/не склав" – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишу.
Нагадаємо, 17 червня стали відомі порогові бали ЗНО з математики фізики, англійської, іспанської, німецької та французької мов.
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