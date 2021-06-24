Стали відомі порогові бали ЗНО з української мови та ще 4 предметів, з якими можна вступати у виш

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила порогові бали "склав/не склав" для ЗНО-2021 з п’яти предметів.

Зокрема, для тестів з української мови, української мови і літератури, історії України, біології та географії.

Порогові бали за шкалою 100–200 балів:

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🟠 Українська мова – 17 балів,

🟠 українська мова і література – 27 балів,

🟠 історія України – 27 балів,

🟠 біологія – 22 бали,

🟠 географія – 24 бали.

Для учнів, які здобували повну загальну середню освіту мовою, що не належить до слов’янської групи мов, або мовою корінних народів, встановлено адаптивний поріг з української мови – 10 балів, з української мови і літератури – 19.

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Інфографіка УЦОЯО

За даними УЦОЯО, від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з названих предметів, поріг "склав/не склав" не подолали:

з української мови – 7,45%,

з української мови і літератури – 7,96%,

з історії України – 18%,

з біології – 2,34%,

з географії – 5,38%.

Бланки відповідей з української мови, української мови і літератури, історії України, біології опублікують 25 червня, з географії – 26 червня.

Поріг "склав/не склав" – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишу.

Нагадаємо, 17 червня стали відомі порогові бали ЗНО з математики фізики, англійської, іспанської, німецької та французької мов.

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