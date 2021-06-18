Відомі результати ЗНО-2021 з іноземних мов та фізики

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання з англійської, німецької, французької, іспанської мов та фізики отримали результати тестів.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Переглянути бали можна на інформаційних сторінках учасників ЗНО.
Крім того, можна завантажити картки результатів і сканкопії бланків відповідей.
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Якщо під час перевірки результатів учасник виявив, що правильну відповідь, позначену в бланку, неправильно зафіксовано в картці результатів, він може подати апеляційну заяву.
У такому випадку усі бланки відповідей учасника будуть перевірені повторно.
Апеляційну заяву щодо результатів ЗНО можна протягом 5 календарних днів від дня офіційного оголошення результатів.
Останній день подання таких заяв щодо результатів ЗНО з іноземних мов і фізики – 22 червня.
"Апеляційну заяву слід подавати в письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти.
У результаті розгляду апеляційної заяви визначений раніше результат може бути залишений без змін, змінений у бік як збільшення, так і зменшення кількості балів", – пояснюють в УЦОЯО.
Нагадаємо, що раніше експертна комісія визначила порогові бали для іноземних мов, математики та фізики, з якими можна вступати у виш.
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