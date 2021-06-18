Відомі результати ЗНО-2021 з іноземних мов та фізики

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання з англійської, німецької, французької, іспанської мов та фізики отримали результати тестів.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Переглянути бали можна на інформаційних сторінках учасників ЗНО.

Крім того, можна завантажити картки результатів і сканкопії бланків відповідей.

Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

Якщо під час перевірки результатів учасник виявив, що правильну відповідь, позначену в бланку, неправильно зафіксовано в картці результатів, він може подати апеляційну заяву.

У такому випадку усі бланки відповідей учасника будуть перевірені повторно.

Апеляційну заяву щодо результатів ЗНО можна протягом 5 календарних днів від дня офіційного оголошення результатів.

Останній день подання таких заяв щодо результатів ЗНО з іноземних мов і фізики – 22 червня.

"Апеляційну заяву слід подавати в письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти.

У результаті розгляду апеляційної заяви визначений раніше результат може бути залишений без змін, змінений у бік як збільшення, так і зменшення кількості балів", – пояснюють в УЦОЯО.

Нагадаємо, що раніше експертна комісія визначила порогові бали для іноземних мов, математики та фізики, з якими можна вступати у виш.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.