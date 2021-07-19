Майже чверть українців – проти ЗНО. Опитування

71% українців підтримує вступ до університетів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Водночас збільшується кількість противників ЗНО – якщо у 2020 році проти висловилося 14%, то у 2021 вже 23%, свідчать результати опитування, проведеного Фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва.

Найменше систему зовнішнього незалежного оцінювання підтримують на півдні країни (60%) та у Донецькій і Луганській областях (59%).

74% людей погодилися, що ЗНО сприяє рівності учасників на етапі вступу, а 58% дотримується думки, що ЗНО також зменшує рівень корупції .

Утім, різко збільшилася кількість українців, які не згодні з тим, що ЗНО зменшує рівень корупції при вступі: їх кількість зросла на 15% і наразі цю точку зору підтримує 34% опитаних.

Що стосується проведення ЗНО під час пандемії COVID-19, то тут думки респондентів розділилися:

46% підтримує проведення ЗНО навіть за умов пандемії;

46% виступають проти;

8% не визначилися.

Всеукраїнське опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у період з 1 по 7 червня 2021 року.

Було опитано 2003 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Опитування провели методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (САТІ) та є репрезентативним за такими показниками як: стать, вік, макрорегіон проживання, тип населеного пункту. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує:

2.4% для показників, близьких до 50%,

2.1% для показників, близьких до 25 або 75%,

1.5% для показників, близьких до 10 або 90%,

1.1% для показників, близьких до 5 або 95%,

0.5% для показників, близьких до 1 або 99%.

Нагадаємо, в цьому році для того, щоб мати можливість брати участь у конкурсі на бюджетні місця при вступі у виші, абітурієнтам необхідно подолати поріг у 125 балів.

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