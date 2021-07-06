Висаджування нових дерев може збільшити кількість опадів – дослідження

Висаджування нових дерев може стати новим методом боротьби зі зміною клімату в Європі та збільшити кількість опадів.

Нове дослідження показало, що перетворення сільськогосподарських угідь на ліс сприятиме збільшенню літніх дощів в середньому на 7,6%, повідомляє BBC.

Вчені Швейцарської вищої технічної школи, які провели дослідження, запевняють, що саджати дерева треба якомога швидше, навіть більше – треба влаштувати цілий бум посадок.

Науковці розглянули вплив перетворення сільськогосподарських угідь по всій Європі на стійкі ліси. Тобто це ліси, які будуть існувати довго і не гинутимуть в результаті еволюції.

Дослідники виявили, що якщо в Європі ліс рівномірно зросте на 20%, то це призведе до збільшення місцевих опадів. Влітку загальна кількість опадів може зрости на 7,6%.

Фото: VitalikRadko/Depositphpotos

За словами одного з авторів дослідження Ронні Меєра, це – досить вагома знахідка.

"Можливо, найбільш загрозливим сигналом зміни клімату, який ми очікуємо щодо опадів, є зменшення кількості літніх опадів, яке очікується в південних частинах Європи, як-от Середземномор'я.

Згідно з нашим дослідженням, поява лісів призведе до збільшення кількості опадів. Тож ліс, мабуть, буде дуже корисним з точки зору адаптації до несприятливих наслідків зміни клімату", – розповів Меєр.

Автори дослідження зазначають, що дерева, посаджені в одній країні, можуть мати наслідки для іншої.

"Висаджування дерев, безумовно, не є швидким рішенням проблеми зміни клімату. Висаджування нових дерев або відновлення втрачених лісів ніколи не може компенсувати викиди парникових газів, що виникають внаслідок спалення викопного палива.

Перш за все нам потрібно припинити генерувати ці викиди", – сказав професор Вім Тієрі з Вільного університету Брюсселя, який не брав участі в новому дослідженні.

Але, тим не менш, висаджування дерев стало одним з головних методів багатьох країн у боротьбі зі зміною клімату у всьому світі.

Нагадаємо, в Україні влада також планує збільшити площу лісів. Президент Володимир Зеленський у червні 2021 року підписав Указ про старт проекту "Зелена країна".

За 10 років планується збільшити площу лісів на 1 млн. гектарів, для чого в найближчі три роки знадобиться висадити 1 мільярд дерев.

У 2020 році в Україні, згідно з даними Державного Агентства лісових ресурсів, висадили 180 млн молодих дерев.

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