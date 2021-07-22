Через пандемію COVID-19 в Україні зменшилась кількість дитячих щеплень

За останній рік в Україні зменшився відсоток дітей, які отримали планові щеплення проти захворювань, передбачених календарем вакцинації.

Головна причина недостатнього рівня планових щеплень – пандемія коронавірусної хвороби, повідомляє голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

"За приблизними підрахунками, 23 мільйони дітей у світі не отримали основні вакцини проти небезпечних хвороб. Провідні міжнародні організації попереджають про ризик виникнення спалахів захворювань та можливі "катастрофічні наслідки",– пише Радуцький.

За його словами, Україна не є винятком. Значна частина батьків вирішила не ризикувати і відмовитись від відвідування медичних закладів, аби отримати планові щеплення.

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Торік охоплення плановим щепленням населення досягло 80%. Але для повноцінного захисту та досягнення колективного імунітету потрібно 95%.

У 2021 році ситуація теж не є оптимістичною, зазначає голова комітету.

До планових показників наближається лише кількість щеплень від гемофільної інфекції та гепатиту В дітей першого року життя.

Крім того, невтішна ситуація склалася з щепленням проти туберкульозу (БЦЖ), яке роблять дітям в пологових відділеннях в перші дні життя.

"Станом на початок червня в цілому по Україні рівень охоплення вакцинацією БЦЖ складає майже 30%.

А, наприклад, показники з охоплення другим щепленням БЦЖ у Тернопільській області – 5%, Волинській – 6%, Івано-Франківській – 7,2%, Херсонській – 7,1%", – повідомляє Радуцький.

Не дуже обнадійливо виглядає ситуація із щепленням третьою дозою вакцини від дифтерії та правцю – охоплення по Україні на рівні 30,88%.

"Батьки мають зрозуміти, що ані пандемія, ані вакцинація від "ковіду" не привід відмовитись від планового щеплення. Інші інфекційні хвороби, набагато страшніші від COVID-19, нікуди не зникли", – закликає Михайло Радуцький.

Національний календар вакцинації, який працює в Україні з 2018 року, передбачає обов’язкове щеплення від 10 захворювань.

Вакцини для проведення календарних обов’язкових щеплень є безоплатними для українців.

Нагадаємо, що лише 33% батьків українських школярів готові підтримати запровадження вакцинації підлітків віком 12-17 років проти COVID-19 в Україні.

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