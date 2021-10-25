Університети 5 областей України перейшли на дистанційну форму навчання

Університети 5 областей країни перейшли на дистанційну форму навчання за рекомендаціями Міністерства освіти і науки.

Очно заняття відбуваються лише в окремих закладах двох областей.

Як повідомили у МОН, навчання онлайн запровадили 100% університетів наступних областей:

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Запорізької;

Львівської;

Миколаївської;

Одеської;

Сумської.

Очні навчання продовжуються у 8 університетах Черкаської області та в 5 вишах Житомирської.

Фото kastoDepositphotos

8 закладів вищої освіти Харківщини, 2 університети Київщини та 2 – Чернігівщини використовують змішану форму навчання.

Нагадаємо, минулого тижня МОН рекомендовало закладам передвищої, вищої та післядипломної освіти запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада.

За даними МОН, принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 отримали 88,2% працівників закладів загальної середньої освіти.

Повністю вакциновано майже 400 тис. педагогів по всій країні.

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