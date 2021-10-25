Університети 5 областей України перейшли на дистанційну форму навчання

Яна Осадча журналіст
7842
25 жовтня 2021

Університети 5 областей країни перейшли на дистанційну форму навчання за рекомендаціями Міністерства освіти і науки.

Очно заняття відбуваються лише в окремих закладах двох областей. 

Як повідомили у МОН, навчання онлайн запровадили 100% університетів наступних областей: 

Реклама:
  • Запорізької;
  • Львівської;
  • Миколаївської;
  • Одеської;
  • Сумської.

Очні навчання продовжуються у 8 університетах Черкаської області та в 5 вишах Житомирської.

   Фото kastoDepositphotos

8 закладів вищої освіти Харківщини, 2 університети Київщини та 2 – Чернігівщини використовують змішану форму навчання.

Нагадаємо, минулого тижня МОН рекомендовало закладам передвищої, вищої та післядипломної освіти запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада.

За даними МОН, принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 отримали 88,2% працівників закладів загальної середньої освіти.

Повністю вакциновано майже 400 тис. педагогів по всій країні.

Вас також може зацікавити:

Реклама:

В Кабміні назвали дату, коли нещеплених вчителів та чиновників розпочнуть відстороняти від роботи

У Львові директорку гімназії оштрафували на 34 тис. грн за порушення карантину

Тільки в 7 школах Києва 100% колективу вакциновано проти COVID-19 – департамент освіти

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 273
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2273
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3049
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат