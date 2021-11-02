Шкарлет розповів, скільки шкіл пішли на дострокові канікули через COVID-19

В Україні на канікули пішло понад 4,7 тисяч шкіл, що складає 34% від загальної кількості.
При цьому учні понад 6,3 тисяч шкіл навчаються дистанційно.
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет на своєму каналі в Telegram.
"Як довго діти будуть навчатися онлайн, залежить від епідеміологічної ситуації, показників вакцинації серед педагогів, а також від кожного з нас.
Бо саме ми своїм відповідальним ставленням і дотриманням карантинних обмежень можемо сприяти спаду захворюваності на COVID-19", – написав він.
|Фото: Depositphotos/Автор HayDmitriy
Найбільша кількість шкіл перебуває на канікулах у таких областях:
- Одеська – 427 шкіл;
- Київська – 415;
- Запорізька – 346;
- Дніпропетровська – 305;
- Харківська – 285.
Заклади освіти можуть працювати очно в "червоній" зоні карантину, якщо 100% працівників щеплені двома дозами від COVID-19, наголошує Сергій Шкарлет.
Через невиконання цієї вимоги загалом у "червоній зоні" на дистанційну форму навчання перейшли понад 3 тисячі шкіл.
Найбільше у таких областях:
- Львівська – 819 шкіл;
- Дніпропетровська – 476;
- Івано-Франківська – 387.
"Щодо перспектив продовження канікул та дистанційного навчання зараз можу сказати лише одне: свої рекомендаційні рішення з цього приводу МОН завжди приймає на основі консультацій з Міністерством охорони здоров’я", – підкреслив міністр.
Раніше Міністерство освіти і науки рекомендувало школам відправити учнів на дострокові канікули з 18 жовтня через поширення COVID-19.
Однак школи мають право ухвалювати остаточне рішення щодо канікул.
"Чинним законодавством передбачено, що структура і тривалість навчального року й відпочинку між ними, визначаються винятково рішенням педагогічної ради закладу освіти.
А тому, звертаючись до педрад, прошу відповідально поставитися до рекомендацій Міносвіти", – йшлося у зверненні Шкарлета.
Нагадаємо, школи Києва закриють на канікули щонайменше до 8 листопада.
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