Шкарлет розповів, скільки шкіл пішли на дострокові канікули через COVID-19

В Україні на канікули пішло понад 4,7 тисяч шкіл, що складає 34% від загальної кількості.

При цьому учні понад 6,3 тисяч шкіл навчаються дистанційно.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет на своєму каналі в Telegram.

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"Як довго діти будуть навчатися онлайн, залежить від епідеміологічної ситуації, показників вакцинації серед педагогів, а також від кожного з нас.

Бо саме ми своїм відповідальним ставленням і дотриманням карантинних обмежень можемо сприяти спаду захворюваності на COVID-19", – написав він.

Фото: Depositphotos/Автор HayDmitriy

Найбільша кількість шкіл перебуває на канікулах у таких областях:

Одеська – 427 шкіл;

Київська – 415;

Запорізька – 346;

Дніпропетровська – 305;

Харківська – 285.

Заклади освіти можуть працювати очно в "червоній" зоні карантину, якщо 100% працівників щеплені двома дозами від COVID-19, наголошує Сергій Шкарлет.

Через невиконання цієї вимоги загалом у "червоній зоні" на дистанційну форму навчання перейшли понад 3 тисячі шкіл.

Найбільше у таких областях:

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Львівська – 819 шкіл;

Дніпропетровська – 476;

Івано-Франківська – 387.

"Щодо перспектив продовження канікул та дистанційного навчання зараз можу сказати лише одне: свої рекомендаційні рішення з цього приводу МОН завжди приймає на основі консультацій з Міністерством охорони здоров’я", – підкреслив міністр.

Раніше Міністерство освіти і науки рекомендувало школам відправити учнів на дострокові канікули з 18 жовтня через поширення COVID-19.

Однак школи мають право ухвалювати остаточне рішення щодо канікул.

"Чинним законодавством передбачено, що структура і тривалість навчального року й відпочинку між ними, визначаються винятково рішенням педагогічної ради закладу освіти.

А тому, звертаючись до педрад, прошу відповідально поставитися до рекомендацій Міносвіти", – йшлося у зверненні Шкарлета.

Нагадаємо, школи Києва закриють на канікули щонайменше до 8 листопада.

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