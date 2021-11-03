На Землі очікується магнітна буря через хмару плазми, яку викинуло Сонце

Яна Осадча журналіст
30319
3 листопада 2021

4 листопада на Землі очікується магнітна буря. Її може спричинити хмара плазми, яку викинуло Сонце.

Тепер хмара наближається до планети, повідомляє Space weather.

Спалах сонця, який спричинив викид плазми, відбувся ще 2 листопада. 

Реклама:

Перший контакт хмари з атмосферою Землі очікується близько першої години ночі 4 листопада 2021 року.

Викиди плазми з корони Сонця називають корональними масами.

 Фото: vampy1 Depositphotos

Велику хмару  корональних мас, яка рухається у напрямку Землі, ще називають "канібалом", оскільки вона може поглинати більш слабкі та повільні хмари, які перебувають попереду. 

Такі комбіновані хмари можуть містити сильні магнітні поля, які і можуть викликати вражаючі геомагнітні бурі. 

2 листопада  Сонце викинуло у бік Землі спалах класу М1.7, тобто середньої потужності. 

Сонячні спалахи класифікуються літерами А, В, С, М або Х залежно від величини піку інтенсивності рентгенівського випромінювання спалаху (А – найменший, Х  найбільший). За літерою вказується також індекс, який уточнює значення інтенсивності спалаху і може бути від 1,0 до 9,9.

Реклама:

Якщо моделювання правильне, комбіновані викиди корональної маси досягнуть  нашої планети 3 листопада, а геомагнітні бурі класу G2 (середні) почнуться 4 листопада. 

Моделювання також прогнозує,  підвищення швидкості сонячного вітру, тобто потоку іонізованих (електрично заряджених) частинок, може становити 300 кілометрів на годину. Саме з сонячним вітром пов'язані такі явища, як полярне сяйво, хвости комет, які завжди спрямовані в бік від Сонця, і геомагнітні бурі.

У той же час Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця очікує невеликі обурення магнітосфери Землі з півночі до 12 години дня 4 листопада, а також 5 листопада.

Як магнітні бурі впливають на людей?

В народі існує думка, що магнітні бурі несприятливо впливають на здоров'я людини. Перш за все тих, що страждають серцево-судинними патологіями, депресіями та іншими нервово-психічними розладами.

Але ексочільниця МОЗ Уляна Супрун ще у 2018 році пояснювала,  що вплив магнітних бурь на здоров'я  – це не більше, ніж міф.

Про те, чи дійсно погода та магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, читайте в нашій рубриці "Запитай Життя".

Вас також може зацікавити:

Яке воно Сонце? Астрономи зробили найдетальніше ФОТО в історії

Чому сонце варто впускати в приміщення і як воно впливає на пил – дослідження

Телескоп Hubble зробив знімок потужного вибуху від смерті зірки. ФОТО

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 381
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2289
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3057
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат