На Землі очікується магнітна буря через хмару плазми, яку викинуло Сонце

4 листопада на Землі очікується магнітна буря. Її може спричинити хмара плазми, яку викинуло Сонце.

Тепер хмара наближається до планети, повідомляє Space weather.

Спалах сонця, який спричинив викид плазми, відбувся ще 2 листопада.

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Перший контакт хмари з атмосферою Землі очікується близько першої години ночі 4 листопада 2021 року.

Викиди плазми з корони Сонця називають корональними масами.

Фото: vampy1 Depositphotos

Велику хмару корональних мас, яка рухається у напрямку Землі, ще називають "канібалом", оскільки вона може поглинати більш слабкі та повільні хмари, які перебувають попереду.

Такі комбіновані хмари можуть містити сильні магнітні поля, які і можуть викликати вражаючі геомагнітні бурі.

2 листопада Сонце викинуло у бік Землі спалах класу М1.7, тобто середньої потужності.

Сонячні спалахи класифікуються літерами А, В, С, М або Х залежно від величини піку інтенсивності рентгенівського випромінювання спалаху (А – найменший, Х – найбільший). За літерою вказується також індекс, який уточнює значення інтенсивності спалаху і може бути від 1,0 до 9,9.

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Якщо моделювання правильне, комбіновані викиди корональної маси досягнуть нашої планети 3 листопада, а геомагнітні бурі класу G2 (середні) почнуться 4 листопада.

Моделювання також прогнозує, підвищення швидкості сонячного вітру, тобто потоку іонізованих (електрично заряджених) частинок, може становити 300 кілометрів на годину. Саме з сонячним вітром пов'язані такі явища, як полярне сяйво, хвости комет, які завжди спрямовані в бік від Сонця, і геомагнітні бурі.

У той же час Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця очікує невеликі обурення магнітосфери Землі з півночі до 12 години дня 4 листопада, а також 5 листопада.

Як магнітні бурі впливають на людей?

В народі існує думка, що магнітні бурі несприятливо впливають на здоров'я людини. Перш за все тих, що страждають серцево-судинними патологіями, депресіями та іншими нервово-психічними розладами.

Але ексочільниця МОЗ Уляна Супрун ще у 2018 році пояснювала, що вплив магнітних бурь на здоров'я – це не більше, ніж міф.

Про те, чи дійсно погода та магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, читайте в нашій рубриці "Запитай Життя".

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