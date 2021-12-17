Найбільше за 11 років: у 2021-му з України виїхала рекордна кількість людей

За 10 місяців 2021 року понад 600 тис. українців виїхали з України і не повернулися.

Це найбільший показник за останнi 11 рокiв, повідомляє портал Opendatabot у Facebook.

Загалом з 2011 по 2020 до країни не повернулися 2,6 млн громадян.

У першій половині десятих рокiв Україна щороку втрачала близько пів мільйона людей.

Фото: Nadezhda1906/Depositphotos

Після 2014 року щорічна кількість емігрантів помітно знизилася, але рахунок все одно йшов на сотні тисяч.

Єдиний рік із позитивним сальдо, коли кількість тих, хто прибув, перевищила кількість людей, які виїхали – коронавірусний 2020-й.

Тоді, в перший рік пандемії, українців, що повернулися додому, було на 80 тис. більше, ніж тих, хто виїхав.

"Судячи з показників 2021 можна очікувати, що якщо у листопаді-грудні не буде масового повернення українців додому, то сукупне негативне сальдо за 11 років становитиме понад 3.3 млн осіб", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, для роботи й відпочинку українці обрали Німеччину, Австрію та Чехію з усіх країн Центральної Європи.

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