Коли у школах будуть зимові канікули? Розклад по Україні

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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17 грудня 2021

Українські регіони визначилися з тривалістю зимових канікул для школярів.

У більшості міст школярі будуть відпочивати з 25 грудня до 9 січня, як рекомендували у Міністерстві освіти і науки.

Однак у деяких школах навчання припиниться тільки з 31 грудня або 1 січня, повідомляє "24 канал".

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У виданні опублікували детальний розклад канікул у різних містах:

 Фото: yanlev/Depositphotos
  • Київ – із 25 грудня до 9 січня;
  • Львів – з 25 грудня (деякі школи з 31 грудня) – до 9 січня;
  • Кропивницький – з 25 грудня до 9 січня (деякі школи почнуть канікули пізніше);
  • Харків – з 25 грудня до 9 січня;
  • Рівне –  з 25 грудня до 9 січня;
  • Хмельницький – з 30 грудня до 9 січня;
  • Чернігів – з 25 грудня до 9 січня;
  • Полтава – з 25 грудня до 9 січня;
  • Кременчук – з 1 до 16 січня;
  • Луцьк – 25 грудня до 9 січня;
  • Житомир – з 31 грудня по 16 січня;
  • Вінниця – з 25 грудня по 9 січня;
  • Суми – з 25 грудня до 9 січня;
  • Дніпро – з 25 грудня до 9 січня;
  • Кривий Ріг – з 25 грудня до 9 січня;
  • Мукачево – з 1 січня до 23 січня.

Нагадаємо, у листопаді на дострокові осінні канікули пішло понад 4,7 тисяч шкіл.

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