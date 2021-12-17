Коли у школах будуть зимові канікули? Розклад по Україні

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
22048
17 грудня 2021

Українські регіони визначилися з тривалістю зимових канікул для школярів.

У більшості міст школярі будуть відпочивати з 25 грудня до 9 січня, як рекомендували у Міністерстві освіти і науки.

Однак у деяких школах навчання припиниться тільки з 31 грудня або 1 січня, повідомляє "24 канал".

У виданні опублікували детальний розклад канікул у різних містах:

 Фото: yanlev/Depositphotos
  • Київ – із 25 грудня до 9 січня;
  • Львів – з 25 грудня (деякі школи з 31 грудня) – до 9 січня;
  • Кропивницький – з 25 грудня до 9 січня (деякі школи почнуть канікули пізніше);
  • Харків – з 25 грудня до 9 січня;
  • Рівне –  з 25 грудня до 9 січня;
  • Хмельницький – з 30 грудня до 9 січня;
  • Чернігів – з 25 грудня до 9 січня;
  • Полтава – з 25 грудня до 9 січня;
  • Кременчук – з 1 до 16 січня;
  • Луцьк – 25 грудня до 9 січня;
  • Житомир – з 31 грудня по 16 січня;
  • Вінниця – з 25 грудня по 9 січня;
  • Суми – з 25 грудня до 9 січня;
  • Дніпро – з 25 грудня до 9 січня;
  • Кривий Ріг – з 25 грудня до 9 січня;
  • Мукачево – з 1 січня до 23 січня.

Нагадаємо, у листопаді на дострокові осінні канікули пішло понад 4,7 тисяч шкіл.

Вас також може зацікавити:

Чи знаєте ви шкільну програму з математики? Перевірте свої знання у ТЕСТі

Як трансформувалась освіта України за 30 років

На Волині покарали жінку, яка 2 роки не пускала дітей до школи

Що робити, якщо дитина не хоче йти в дитячий садок або школу?

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 962
Бути у захваті

Театр нового формату: MONO ‒ імерсивна вистава для одного

За підтримки uzahvati та Mastercard
 0
Суспільство

Зрубана, штучна чи жива у горшку? Як вибрати і купити новорічну ялинку

Катерина Хорощак
 0
Суспільство

"Я зможу!" – кажуть українські жінки

За підтримки Кока-Кола Україна