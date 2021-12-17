Коли у школах будуть зимові канікули? Розклад по Україні

Українські регіони визначилися з тривалістю зимових канікул для школярів.
У більшості міст школярі будуть відпочивати з 25 грудня до 9 січня, як рекомендували у Міністерстві освіти і науки.
Однак у деяких школах навчання припиниться тільки з 31 грудня або 1 січня, повідомляє "24 канал".
У виданні опублікували детальний розклад канікул у різних містах:
|Фото: yanlev/Depositphotos
- Київ – із 25 грудня до 9 січня;
- Львів – з 25 грудня (деякі школи з 31 грудня) – до 9 січня;
- Кропивницький – з 25 грудня до 9 січня (деякі школи почнуть канікули пізніше);
- Харків – з 25 грудня до 9 січня;
- Рівне – з 25 грудня до 9 січня;
- Хмельницький – з 30 грудня до 9 січня;
- Чернігів – з 25 грудня до 9 січня;
- Полтава – з 25 грудня до 9 січня;
- Кременчук – з 1 до 16 січня;
- Луцьк – 25 грудня до 9 січня;
- Житомир – з 31 грудня по 16 січня;
- Вінниця – з 25 грудня по 9 січня;
- Суми – з 25 грудня до 9 січня;
- Дніпро – з 25 грудня до 9 січня;
- Кривий Ріг – з 25 грудня до 9 січня;
- Мукачево – з 1 січня до 23 січня.
Нагадаємо, у листопаді на дострокові осінні канікули пішло понад 4,7 тисяч шкіл.
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