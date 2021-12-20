Студенту КПІ, який встановив камеру в жіночій душовій, загрожує 3 роки обмеження волі

Студенту Київського політехнічного інституту, який встановив відеокамеру у жіночій душовій гуртожитку, загрожує до 3 років обмеження волі.

Докази по справі та обвинувальний акт поліція Києва направила до суду, повідомили у відомстві.

За даними правоохоронців, підозрюваний, 18-річний уродженець Одещини, пояснив що здійснював відеозйомку для власного використання.

В жовтні 2021 року одна зі студенток знайшла приховану камеру в жіночій душовій гуртожитку. Дівчина відразу звернулася до адміністрації вишу. Колективну заяву щодо інциденту підписали 18 студенток.

Фото: lufimorgan/Depositphotos

На камері дівчата також побачили відеозапис, в якому впізнали студента 2 курсу, що мешкав в тому ж гуртожитку.

Через скандал хлопця виселили з гуртожитку, а про інцидент повідомили ректору, який відреагував на ситуацію однією фразою: "креативні у нас студенти".

Поліцейські, які вилучили камеру та записи, допитали свідків та розшукали фігуранта справи.

Наразі студента підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України – порушення недоторканності приватного життя, а саме незаконне збирання, зберігання, конфіденційної інформації про особу.

Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.

Після рішення суду усі вилучені відеоматеріали будуть знищені у встановленому законодавством порядку.

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