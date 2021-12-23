У Києві середня зарплата вчителя перевищує 20 тисяч гривень – КМДА

Середній розмір зарплати шкільного вчителя у Києві складає 20,2 тис. грн – на 30-35% більше, ніж в інших регіонах.

Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський під час засідання колегії Департаменту освіти і науки.

За його словами, у 2021 році на заробітну плату педагогам витратили майже 40% з бюджету столиці.

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"Крім того, вже четвертий рік працівники шкіл отримують премію до Нового року. Як результат, середній розмір зарплати вчителя школи у Києві складає 20,2 тис. грн.

Загалом у 2021 році з міського бюджету на муніципальну надбавку та премію для освітян спрямовано понад 1,5 млрд грн", – заявив Мондриївський.

Фото: Koltsovthebest/Depositphotos

За його словами, КМДА також виділяє на "Нову українську школу" у 6,5 разів більше коштів, ніж передбачено умовами співфінансування.

Нагадаємо, з 1 грудня 2021 року зарплати українських вчителів мали зрости на 8,4%.

Для молодого вчителя без категорії та стажу роботи обіцяли підвищення зарплати з 9 015 до 9 768 грн.

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Водночас найвищою має бути зарплата директора школи – вона повинна становити 17 057 грн.

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