Оксфордські дослідники визначили дитяче слово 2021 року

У видавництві Oxford University Press назвали "тривожність" (anxiety) дитячим словом 2021 року.

На другому місці опинилися слова "складний" або "той, що кидає виклик" (challenging) та "ізолювати" (isolate), повідомляє видавництво при Оксфордському університеті.

Дослідники пов’язують це з пандемією COVID-19 та закриттям шкіл.

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Водночас "добробут" (wellbeing) і "стійкість" (resilience) також потрапили в рейтинг, що свідчить про про позитивне ставлення дітей до проблем.

Фото: pressmaster/Depositphotos

У дослідженні взяли участь понад 8 тисяч дітей із 85 шкіл Великої Британії.

Враховуючи вплив пандемії COVID-19 на освіту та зростання обізнаності про психічне здоров’я дітей, науковці вирішили зосередитися на темі добробуту.

Вони опитали дітей та попросили їх вибрати найпопулярніші слова, які ті б використовували в контексті здоров’я і благополуччя.

Крім того, вчителів з усіх шкіл запитали, яке слово вони найчастіше вживали, коли говорили зі своїми учнями на ці теми минулого року.

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Найпопулярнішим словом виявилося "стійкість" – це означає, що вчителі транслювали учням позитив, незважаючи на труднощі.

Друге місце серед педагогів посіло слово "складний", враховуючи все, що пережили школи та учні, а третє – "добробут".

Нагадаємо, раніше Кембриджський словник визнав словом року-2021 "наполегливість" (perseverance), а Оксфордський словник – "вакцина" (vax).

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