Усмішка хижака: навіщо до українських полярників завітав морський леопард. ВІДЕО

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" сфотографували одного з головних хижаків континенту – морського леопарда.

Тварина навіть попозувала на камеру та показала свою "фірмову усмішку", повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі.

"Морський леопард, один з представників родини тюленевих, що харчується не лише крилем чи рибою, а й пінгвінами та іншими тюленями", – розповідають полярники.

Морським леопардом його назвали саме за хижість та характерні плями на тілі.

"Довжина леопарда становить 3-4 метри, а вага – 300-400 кг. Завдяки формі тіла та видовженим переднім кінцівкам він дуже швидко плаває у воді, розвиваючи швидкість до 40 км на годину", – кажуть у антарктичному центрі.

Науковці пов’язують "візит" морського леопарда тим, що нещодавно околиці станції стали "пологовим будинком" та "дитсадком" для маленьких пінгвінів, які вчаться самостійному життю.

Саме на них поблизу берегів чекає хижак, адже вполювати у воді недосвідчене пташеня набагато простіше, ніж дорослу тварину.

Полярники також нагадали про те, яку тактику використовують пінгвіни, щоб не стати жертвами.

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