У Верховній Раді збирають підписи за відставку Шкарлета – народна депутатка

Народна депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун подала на реєстрацію проєкт постанови за відставку міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета.

Про це вона написала у своєму Facebook.

"Вчора я подала на реєстрацію проект постанови про відставку Сергія Шкарлета – надіслала її на підписання усім народним депутатам. Тепер уважно слідкую, чи з’являться там підписи депутатів з монобільшості.

Реклама:

Адже вони написали у фейсбуці про підтримку Могилянки, але їхня головна функція – приймати відповідні рішення у залі парламенту", – заявила народна депутатка.

Інна Совсун. Фото з Facebook

За словам Інни Совсун, станом на ранок 4 лютого не було жодного підпису під проєктом від представників фракції "Слуга народу".

Депутатка подала проєкт про відставку Шкарлета

Розпочався збір підписів під проєктом

Нагадаємо, освітяни, громадськість та політики стали вимагати відставки Сергія Шкарлета після того, як він відмовився визнавати вибори президента у Києво-Могилянській академії.

3 лютого студенти оголосили, що вийдуть на акцію "Міністр – тичасовий, Могилянка – вічна" під Кабінет міністрів.

Ввечері 3 лютого МОН скасувало свій попередній наказ про призначення повторних виборів в Могилянці, але студенти все одно вийшли на протест.

З представниками студентів зустрівся прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він пообіцяв "подумати" про відставку Сергія Шкарлета.

Реклама:

Вас також може зацікавити: