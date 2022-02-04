У Верховній Раді збирають підписи за відставку Шкарлета – народна депутатка

Народна депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун подала на реєстрацію проєкт постанови за відставку міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета.
Про це вона написала у своєму Facebook.
"Вчора я подала на реєстрацію проект постанови про відставку Сергія Шкарлета – надіслала її на підписання усім народним депутатам. Тепер уважно слідкую, чи з’являться там підписи депутатів з монобільшості.
Адже вони написали у фейсбуці про підтримку Могилянки, але їхня головна функція – приймати відповідні рішення у залі парламенту", – заявила народна депутатка.
|Інна Совсун. Фото з Facebook
За словам Інни Совсун, станом на ранок 4 лютого не було жодного підпису під проєктом від представників фракції "Слуга народу".
|Депутатка подала проєкт про відставку Шкарлета
|Розпочався збір підписів під проєктом
Нагадаємо, освітяни, громадськість та політики стали вимагати відставки Сергія Шкарлета після того, як він відмовився визнавати вибори президента у Києво-Могилянській академії.
3 лютого студенти оголосили, що вийдуть на акцію "Міністр – тичасовий, Могилянка – вічна" під Кабінет міністрів.
Ввечері 3 лютого МОН скасувало свій попередній наказ про призначення повторних виборів в Могилянці, але студенти все одно вийшли на протест.
З представниками студентів зустрівся прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він пообіцяв "подумати" про відставку Сергія Шкарлета.
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