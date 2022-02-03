"Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!": студенти вийдуть на протест проти свавілля МОН

Українське суспільство обурилося після того, як Міністерство освіти і науки оголосило перевибори президента Києво-Могилянської академії через нібито "порушення процедури" проведення виборів.

МОН відмовилося визнавати результати голосування, незважаючи на те, що їх підтвердив Оргкомітет, виборча комісія і все студентське самоврядування.

У відповідь Студентська колегія НаУКМА ініціювала протест під гаслом "Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!", який відбудеться 4 лютого біля Кабінету Міністрів.

За словами організаторів, учасники акції вимагатимуть:

відставки міністра освіти Сергія Шкарлета;

підписання контракту з обраним президентом НаУКМА;

автономії українських університетів.

Фото з Facebook-сторінки Руху опору капітуляції

Українці також запустили флешмоб #savemohylyanka у відповідь на "свавілля міністерства".

Вони вимагають, щоб міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав контракт із переможцем Сергієм Квітом.

Зокрема, представники Українського ПЕН опублікували заяву щодо скандалу навколо виборів у НаУКМА.

Правозахисники запевняють, що у МОН немає повноважень не визнавати вибори в університетах.

"Спроба міністра освіти втрутитися у виборчий процес чи намагання проігнорувати рішення спільноти (як-от поспішне і протиправне призначення нового конкурсу чи інші дії), на наш погляд, є порушенням принципу автономії університету, а отже – спробою обмежити академічну свободу.

Український ПЕН вимагає від Міністерства освіти і науки України невідкладно завершити формальну процедуру для підписання контракту з обраним президентом НаУКМА, на чому наполягає вся спільнота університету та всі її організації", – заявили в організації.

Звернення ПЕН уже підписали 45 відомих українців, і цей список доповнюється.

Схожу заяву на підтримку НаУКМА також опублікував Український католицький університет.

"Вважаємо дії Міністерства неприпустимими і висловлюємо повну підтримку могилянській спільноті, яка, попри намагання "тітушок" зірвати останні вибори і уневажнити їхні результати, сконсолідувалася і визначилася з очільником Університету.

Ми сподіваємося, що Києво-Могилянка зможе захистити свій вибір і завершити болісний період в житті НаУКМА – університету, який був і залишається надійним і дорогим нам партнером в утвердженні ціннісних стандартів української освіти й нового обличчя України загалом", – заявив ректор УКУ Богдан Прах.

Письменники, журналісти й активісти також засудили Сергія Шкарлета за втручання в університетське самоврядування та "помсту Квіту".

Зокрема, про це написала головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва на своїй сторінці у Facebook.

"Переможцем останніх виборів президента Могилянки став Сергій Квіт, колишній міністр освіти і президент Могилянки з 2007 по 2014.

А ще Квіт очолював Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, що у жовтні 2020 року визнало нинішнього міністра освіти Сергія Шкарлета плагіатором.

В принципі, у будь-якій цивілізованій країні після викриття у плагіаті людина НІКОЛИ не може стати міністром. Це найгірший злочин із можливих для науковця і пляма на репутації до кінця життя.

Але Шкарлет став міністром. Перед голосуванням у Раді спільнота Могилянки, до речі, просила нардепів за Шкарлета не голосувати. Бо це неприйнятно.

Тепер Шкарлет як міністр не визнає вибори президента, на яких переміг Квіт. І вимагає оголошення нового конкурсу", – сказала журналістка.

Нагадаємо, раніше у наукових роботах Шкарлета виявили плагіат, після чого він подав позов на Національне агентство забезпечення якості вищої освіти. Також науковці, які досліджували плагіат у роботах міністра, заявляли про "утиски" з його боку.

"Звичайно, Шкарлет не може прийняти той факт, що президентом вишу стане людина, яка звинуватила його в плагіаті.

І мова йде насправді про дріб'язкову помсту закомплексованої людини. За певним збігом обставин, у нинішній владі багато таких "очільників". Симптоматичне та невтішне явище, від якої заручниками стають ті ж студенти легендарного вишу, які вже 2 роки не мають свого президента.

Дуже хочеться, щоб найближчим часом Шкарлета заслухали в парламенті. Нехай обґрунтує невизнання виборів та відповість ще на купу неприємних запитань про свою роботу", – також додала Мусаєва.

Про "минуле" міністра освіти і науки також згадали в організації "Рух опору капітуляції".

"Корупціонер, друг Табачника, регіонал, плагіатор Шкарлет намагається зірвати вибори в Могилянці і не допустити обрання ректором Сергія Квіта , який переміг на чесних виборах.

Скільки можна терпіти цю шкарлетщину-табачниківщину-портновщину? Якесь зачароване коло. Десятками років боремося проти цієї нечисті . Але ми маємо перемогти!", – написав співкоординатор РОК Олександр Іванов.

Стратегічна рада РОК також опублікувала заяву, у якій висловила підтримку Києво-Могилянській академії.

Скріншот із Facebook-сторінки Руху опору капітуляції

Крім цього, народний депутат Володимир В’ятрович сказав, що заява про невизнання виборів є "прямим порушенням закону і грубим втручанням держави в університетське самоврядування".

"Спроби Шкарлета, головними "заслугами" якого є плагіат і зв’язки з Табачником, перекреслити вибір спільноти найстарішого й найдемократичнішого українського вишу, викликають обурення…

Міністр освіти має дезавуювати свої заяви, припинити спроби ревізії волевиявлення могилянської спільноти і без зволікань призначити Сергія Квіта на посаду президента Києво-Могилянської Академії.

Якщо цього не буде зроблено, вочевидь, має постати питання про негайну відставку міністра", – наголошує політик.

А учасник Несторівської експертної групи Євген Глібовицький написав: "Шкарлет плинний. Києво-Могилянська академія вічна!".

Чимало людей також висловили підтримку обраному президенту НаУКМА Сергію Квіту.

Наприклад, політтехнолог Віктор Таран вважає, що випускники НаУКМА займають провідні державні та управлінські посади в Україні та світі, зокрема, "завдяки діяльності та менеджерським здібностям" Сергія Квіта.

"Шкарлет має просто підписати контракт. Все", – додав він.

Крім цього, громадський діяч і дипломат Данило Лубківський написав:

"Підтримую Сергія Квіта, обраного Президентом Національного університету "Києво-Могилянська Академія", і спільноту університету.

Треба всім допомогти Могилянці захистити свою свободу. В цій свободі – суть національної освіти, яку хочемо мати. У підступній боротьбі проти цієї свободи – суть режиму плагіаторів і нікчем.

Підтримую вимоги до так званого міністра освіти та його чиновників визнати законне обрання нового Президента Могилянки".

Це була вже п'ята спроба обрати президента НаУКМА за останні 2 роки.Нагадаємо, у МОН відмовилися визнавати вибори президента Києво-Могилянської академії, які пройшли 27 січня.

Тоді під час виборів відбулася провокація – невідомі в масках увірвалися на дільницю і викрали одну скриньку, а іншу – облили зеленкою.

Згодом поліція знайшли скриньку з неушкодженими бюлетенями, тож зірвати вибори не вдалося.

Виборча комісія змогла підбити підсумки голосування, адже кількість виданих та знайдених у скриньках бюлетенів зійшлася.

За результатами виборів, президентом університету став Сергій Квіт – це визнала навіть його опонентка Олександра Гуменна.

Однак Сергій Шкарлет з цим не погодився і МОН призначило перевибори.

У відповідь Студентська колегія університету оголосила "безстроковий страйк НаУКМА проти свавілля МОН", а українці почали висловлювати обурення в соцмережах.

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