У МОН призначили перевибори президента Могилянки – не визнають результати голосування

Міністерство науки та освіти України призначило нові вибори президента Києво-Могилянської академії після інциденту, який відбувся під час попередньої спроби обрати очільника вишу.

Тоді на дільницю увірвалася група невідомих людей в масках, викрала одну скриньку з бюлетенями, а іншу облила зеленкою.

Згідно з наказом від 2 лютого 2022 року, вибори президента академії призначили на 27 квітня 2022 року, повідомили у МОН.

Охочі взяти участь в конкурсі мають подати документи у міністерство протягом 2 місяців.

У відповідь на рішення міністерства Студентська колегія університету оголосила "безстроковий страйк НаУКМА проти свавілля МОН". Про це повідомив викладач Могилянки Сергій Петухов.

Фото Сергія Квіта

Нагадаємо, 27 січня у Могилянці проходили вибори президента, під час яких невідомі намагалися зірвати голосування.

Це була вже п'ята спроба обрати очільника вишу.

Одну скриньку з бюлетенями викрали, другу – облили рідиною, схожою на зеленку. Не обійшлося без бійки.

Зрештою, викрадену скриню знайшли на вулиці під парканом. Вибори таки відбулися, оскільки пломби зі скриньок не були зірвані, а кількість виданих бюлетенів збіглася з кількістю вкинутих.

Переможцем виборів оголосили Сергія Квіта. Він – ексміністр освіти і науки (2014-2016 роки), очолював Києво-Могилянську академію з 2007 до 2014 року.

Однак у МОН відмовилися визнавати вибори через порушення.

Громадськість та освітяни виступили на підтримку Квіта та вимагають від Шкарлета визнати вибори та заключити контракт з переможцем.

Зокрема, ексзаступник міністра освіти Єгор Стадний наголошує, що у МОН немає повноважень не визнавати результати виборів.

"На цих виборах Сергій Квіт набрав понад 50% голосів від загальної кількості відданих голосів у другому турі, а це згідно із законом перемога на виборах.

І в цій ситуації Міносвіти зобов'язане (хоче, не хоче... просто Закон прямо вимагає, немає іншого варіанту) підписати договір (призначити ректором) з переможцем виборів, якого визначено у протоколі виборчої комісії про результати виборів, який оргкомітет направив до Міносвіти.

Співчуваю працівникам МОН, особливо тим, хто буде представляти МОН в суді, в разі невиконання МОНом вимог Закону", – пише Стадний у Facebook.

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