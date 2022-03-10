Хмельницька область відновлює навчальний процес

Хмельницька область відновлює навчання з 14 березня. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
"В області відновлюємо навчальний процес з 14 березня. Хмельницька територіальна громада його розпочала вчора. Беремо на облік дітей, які прибули з інших областей. Та будемо вчити їх.
Крім того, до нас приїхало багато вчителів з різних областей. Плануємо, що теж залучимо їх до навчального процесу", – розповів Гамалій.
Навчання рекомендують проводити у змішаному або дистанційному форматі.
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"У зв’язку з тим, що в більшості територіальних громад Хмельниччини по кілька разів на добу оголошується повітряна тривога, рекомендовано організувати роботу закладів освіти у залежності від конкретної ситуації за дистанційною або змішаною формами навчання", – повідомили у Хмельницькій облдержадміністрації.
Нагадаємо, про старт освітнього процесу також оголосили Одещина, Львівщина та Івано-Франківщина.
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