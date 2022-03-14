Російські окупанти за час війни вбили 90 дітей та зруйнували 59 закладів освіти

Яна Осадча журналіст
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14 березня 2022

В Україні під час війни з Росією станом на 14 березня 2022 року загинули 90 дітей.

Більше 100 дітей отримали поранення, розповіли у Офісі Генерального прокурора України.

Найбільше постраждалих дітей у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Житомирській областях.

"Лише 13 січня у Миколаївській області внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури загинуло двоє дітей та ще двох поранено", – кажуть ювенальні прокурори.

Також під час війни російські загарбники обстрілами та бомбардуванням пошкодили 379 закладів освіти, 59 з яких повністю зруйнували.

 Фото: Tverdohlib.com/Depositphotos

У Донецькій області під атаки окупантів потрапили 119 навчальних закладів. У Миколаївській – 30, Сумській – 28, Київській – 35, Херсонській – 21, у Києві – 24.

"Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях", – говорять у відомстві.

За даними Генпрокурора на 13 березня, за час війни в Україні загинуло 85 дітей. Ще 100 – поранені.  

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