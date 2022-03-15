Транспорт зупинять, аптеки закриють: які обмеження будуть діяти у Києві під час комендантської години

У Києві на час комендантської години з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня не працюватиме громадський транспорт, магазини, установи та підприємства.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Жителям столиці суворо забороняється пересуватися містом без спецперепусток.

Винятком, щоб покинути свою домівку, може слугувати лише повітряна тривога, щоб дійти до найближчого укриття.

Palinchak/Depositphotos

"Нагадуємо, цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", – підкреслили у КМДА.

При цьому під час комендантської години лікарні столиці та Центр екстреної медичної допомоги працюватимуть.

Водночас центри первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичні центри не прийматимуть пацієнтів, повідомили у Департаменті охорони здоров'я КМДА.

За словами директорки профільного Департаменту Валентини Гінзбург, лікарні та "швидкі" продовжують працювати та безвідмовно надавати допомогу хворим, що потребують госпіталізації.

"І нагадую, що в столиці працює служба "Порада лікаря за телефоном". За номерами: 15-83 або (044) 235-01-01 (з мобільного) можна зателефонувати та отримати консультацію щодо невідкладних станів, також киянам можна отримати психологічну підтримку телефоном", – додала Гінзбург.

Телефони психологів КНП "Клінічна лікарня "ПСИХІАТРІЯ":

(063) 322-83-79 – Шубіна Альона Анатоліївна

(050) 736-62-08 – Романець Тетяна Юріївна

(050) 699-16-23 – Федосова Людмила Олексіївна

(067) 279-44-34 – Біла Наталя Іванівна

Як розповів "Українській правді" мер столиці Віталій Кличко, тривала комендантська година пов’язана із можливими загостреннями безпекової ситуації у Києві на тлі війни в Україні.

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