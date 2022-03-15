Транспорт зупинять, аптеки закриють: які обмеження будуть діяти у Києві під час комендантської години

У Києві на час комендантської години з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня не працюватиме громадський транспорт, магазини, установи та підприємства.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Жителям столиці суворо забороняється пересуватися містом без спецперепусток.

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Винятком, щоб покинути свою домівку, може слугувати лише повітряна тривога, щоб дійти до найближчого укриття.

Palinchak/Depositphotos

"Нагадуємо, цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", – підкреслили у КМДА.

При цьому під час комендантської години лікарні столиці та Центр екстреної медичної допомоги працюватимуть.

Водночас центри первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичні центри не прийматимуть пацієнтів, повідомили у Департаменті охорони здоров'я КМДА.

За словами директорки профільного Департаменту Валентини Гінзбург, лікарні та "швидкі" продовжують працювати та безвідмовно надавати допомогу хворим, що потребують госпіталізації.

"І нагадую, що в столиці працює служба "Порада лікаря за телефоном". За номерами: 15-83 або (044) 235-01-01 (з мобільного) можна зателефонувати та отримати консультацію щодо невідкладних станів, також киянам можна отримати психологічну підтримку телефоном", – додала Гінзбург.

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Телефони психологів КНП "Клінічна лікарня "ПСИХІАТРІЯ":

(063) 322-83-79 – Шубіна Альона Анатоліївна

(050) 736-62-08 – Романець Тетяна Юріївна

(050) 699-16-23 – Федосова Людмила Олексіївна

(067) 279-44-34 – Біла Наталя Іванівна

Як розповів "Українській правді" мер столиці Віталій Кличко, тривала комендантська година пов’язана із можливими загостреннями безпекової ситуації у Києві на тлі війни в Україні.

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