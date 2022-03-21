Тепер через "Київ Цифровий" можна отримати допомогу та записатися у волонтери

Яна Осадча журналіст
6978
21 березня 2022

У сервісі "Київ Цифровий" з‘явився розділ "Допомога киянам".

Про це повідомив заступник міського голова Києва Петро Оленич.

Тепер через застосунок можна отримати чи надати гуманітарну допомогу, записатися у волонтери та подати заявку на проведення інтернету в укриття, 

У розділі "Допомога киянам" доступні такі послуги:

📌 соціально незахищені кияни можуть зареєструватися для отримання гуманітарної допомоги;

📌 запропонувати надання гуманітарної  допомоги;

📌 записатися у волонтери;

📌 відправити заявку на підключення Wi-Fi в укритті.

 

Нагадаємо, в Києві провайдери розпочали проводити Wi-Fi в укриття, щоб мешканці столиці мали доступ до інтернету.

Вас також може зацікавити:

"Ми повільно вмираємо": зоопарк на Київщині благає про гуманітарну допомогу

Київські школярі повернуться до навчання найближчим часом – КМДА

Кіно замість звуків вибухів: у київському метро будуть показувати українські фільми

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 3683
Суспільство

Покинуті у квартирах: як волонтери у Києві рятують тварин від загибелі

Христина Головко
 41521
Здоров'я

Хімічна атака: як реагувати, щоб вижити

Наталiя Бушковська
 22771
КУЛЬТУРА

Ви все чули? Cтінг, Івасюк, ода Байрактару та інші пісні російсько-української війни

Пилип Пухарєв

Головне на сайті


Суспільство

Покинуті у квартирах: як волонтери у Києві рятують тварин від загибелі

Христина Головко
Вимушено переміщені студенти можуть навчатися онлайн в інших університетах: список вишів
З початку війни в Україні побралися понад 15 тисяч пар і народилося стільки ж дітей
За місяць війни російські окупанти вбили 128 українських дітей
Замість ресторану – військово-польова кухня: як харчується Київ під час війни?
95% громадян не збираються переїжджати з України після завершення війни
Здоров'я

Хімічна атака: як реагувати, щоб вижити

Наталiя Бушковська
КУЛЬТУРА

Ви все чули? Cтінг, Івасюк, ода Байрактару та інші пісні російсько-української війни

Пилип Пухарєв