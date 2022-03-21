Тепер через "Київ Цифровий" можна отримати допомогу та записатися у волонтери

Яна Осадча журналіст
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21 березня 2022

У сервісі "Київ Цифровий" з‘явився розділ "Допомога киянам".

Про це повідомив заступник міського голова Києва Петро Оленич.

Тепер через застосунок можна отримати чи надати гуманітарну допомогу, записатися у волонтери та подати заявку на проведення інтернету в укриття, 

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У розділі "Допомога киянам" доступні такі послуги:

📌 соціально незахищені кияни можуть зареєструватися для отримання гуманітарної допомоги;

📌 запропонувати надання гуманітарної  допомоги;

📌 записатися у волонтери;

📌 відправити заявку на підключення Wi-Fi в укритті.

 

Нагадаємо, в Києві провайдери розпочали проводити Wi-Fi в укриття, щоб мешканці столиці мали доступ до інтернету.

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