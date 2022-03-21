Тепер через "Київ Цифровий" можна отримати допомогу та записатися у волонтери

У сервісі "Київ Цифровий" з‘явився розділ "Допомога киянам".

Про це повідомив заступник міського голова Києва Петро Оленич.

Тепер через застосунок можна отримати чи надати гуманітарну допомогу, записатися у волонтери та подати заявку на проведення інтернету в укриття,

У розділі "Допомога киянам" доступні такі послуги:

📌 соціально незахищені кияни можуть зареєструватися для отримання гуманітарної допомоги;

📌 запропонувати надання гуманітарної допомоги;

📌 записатися у волонтери;

📌 відправити заявку на підключення Wi-Fi в укритті.

Нагадаємо, в Києві провайдери розпочали проводити Wi-Fi в укриття, щоб мешканці столиці мали доступ до інтернету.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.