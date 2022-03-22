Як діяти, якщо вас захопили у полон російські окупанти? Поради від РНБО

Російські окупанти з початку війни в Україні вже неодноразово брали і тримають у полоні наших співвітчизників.

У зв'язку з цим Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони розповів, як діяти, якщо ворог захопив вас у полон.

Існує кілька ключових правил, що допоможуть зберегти життя у разі, якщо ви стали полоненим.

Спокій

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Передусім, намагайтеся поводитися спокійно:

не показуйте окупантам, що вам страшно;

не чиніть опір;

не намагайтеся вступати з ними у бесіду;

не просіть пожаліти вас чи відрадити від їхнього плану;

не провокуйте погіршення ситуації: не порушуйте встановлених правил.

Психологічна налаштованість

Намагайтеся себе заспокоїти і налаштуватися психологічно на те, що миттєво вас з полону не звільнять.

Контакт з окупантами

Не дивіться прямо в очі терористам. Дивіться трохи в бік. При цьому не вдавайте з себе приниженого, адже такі сигнали провокують агресію.

Не відмовляйтеся від їжі

Якщо вам приносять їжу – беріть, навіть якщо не голодні чи "відвертає" від неї. Якщо ви втратите сили, то не зможете втікати, коли з'явиться нагода.

Пам'ятайте – не варто демонстративно виказувати спротив.

Кожен сам за себе (ні)

Не демонструйте зв'язок з іншими полоненими, адже ворог – деморалізований, і при нагоді може використати ваших друзів, близьких чи знайомих проти вас. Зокрема, вдатися до шантажу та провокацій.

Також в РНБО радять користуватися кожною можливістю сходити в туалет або щось зробити для себе.

"Не втрачайте надії. Нагадуйте собі, що на вас чекають рідні. Прагніть вижити заради них", – наголосили у підсумку в ЦПД.

Раніше у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони розповіли, куди необхідно звертатися, якщо на ваших очах ворог бере у полон людей.

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