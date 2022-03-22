Як діяти, якщо вас захопили у полон російські окупанти? Поради від РНБО

Російські окупанти з початку війни в Україні вже неодноразово брали і тримають у полоні наших співвітчизників.
У зв'язку з цим Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони розповів, як діяти, якщо ворог захопив вас у полон.
Існує кілька ключових правил, що допоможуть зберегти життя у разі, якщо ви стали полоненим.
Спокій
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Передусім, намагайтеся поводитися спокійно:
- не показуйте окупантам, що вам страшно;
- не чиніть опір;
- не намагайтеся вступати з ними у бесіду;
- не просіть пожаліти вас чи відрадити від їхнього плану;
- не провокуйте погіршення ситуації: не порушуйте встановлених правил.
Психологічна налаштованість
Намагайтеся себе заспокоїти і налаштуватися психологічно на те, що миттєво вас з полону не звільнять.
Контакт з окупантами
Не дивіться прямо в очі терористам. Дивіться трохи в бік. При цьому не вдавайте з себе приниженого, адже такі сигнали провокують агресію.
Не відмовляйтеся від їжі
Якщо вам приносять їжу – беріть, навіть якщо не голодні чи "відвертає" від неї. Якщо ви втратите сили, то не зможете втікати, коли з'явиться нагода.
Пам'ятайте – не варто демонстративно виказувати спротив.
Кожен сам за себе (ні)
Не демонструйте зв'язок з іншими полоненими, адже ворог – деморалізований, і при нагоді може використати ваших друзів, близьких чи знайомих проти вас. Зокрема, вдатися до шантажу та провокацій.
Також в РНБО радять користуватися кожною можливістю сходити в туалет або щось зробити для себе.
"Не втрачайте надії. Нагадуйте собі, що на вас чекають рідні. Прагніть вижити заради них", – наголосили у підсумку в ЦПД.
Раніше у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони розповіли, куди необхідно звертатися, якщо на ваших очах ворог бере у полон людей.
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