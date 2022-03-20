Що робити при штурмі вашого міста? Поради

Якщо ваше місто опинилось під загрозою штурму окупантами, то найкращим рішенням у такому випадку є евакуація.
Однак якщо оперативно виїхати неможливо, необхідно зробити декілька кроків, щоб підготувати свою оселю.
У Центрі протидії дезінформації дали поради, як діяти у випадку, якщо ваше місто опинилось в епіцентрі бойових дій.
- Подбайте про вікна
При вибухах та обстрілах найчастіше люди в будинках отримують саме від розбитих вікон.
Тому заклеїти варто усю поверхню вікна, а не стрічка у стрічку і не хрест-навхрест – це дасть надійніший захист.
Також якщо ви чуєте вибухи або постріли не варто наближатись до вікон, навіть якщо вони заклеєні.
|Фото: Fotoreserg/Depositphotos
- Тримайте телефон завжди зарядженим
У будь-який момент у вас може пропасти світло через пошкодження, тому важливо зберігати можливість контактувати з іншими людьми, навіть без інтернету.
- Використовуйте світломаскування
Вмикати світло вночі у зоні бойових дій – погана ідея. Таким чином ви можете спровокувати ворога відкрити по вас вогонь, або ж виказати ваше місцезнаходження.
- Залишайтеся на місці
Не потрібно різко тікати з місця обстрілів, так можна наразити себе на ще більшу небезпеку. Також не варто вибігати на вулицю, адже знаходитись там найнебезпечніше.
|Фото: Центр протидії дезінформації
Нагадаємо, під час перебування в укритті, де складно зберігати харчові продукти, а також при обмеженому доступі до води можна отруїтися. У Центрі громадського здоров’я розповіли, як діяти у цьому разі.
Вас також може зацікавити:
Обережно, заміновано! Що робити, якщо знайшли підозрілий предмет
Працює навіть без інтернету: СБУ створила сервіс, де можна повідомити про пересування ворожих військ
Світломаскування зберігає життя: як убезпечити дім в умовах війни
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.