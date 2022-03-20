Що робити при штурмі вашого міста? Поради

Михайло Загородній
91803
20 березня 2022

Якщо ваше місто опинилось під загрозою штурму окупантами, то найкращим рішенням у такому випадку є евакуація

Однак якщо оперативно виїхати неможливо, необхідно зробити декілька кроків, щоб підготувати свою оселю.

У Центрі протидії дезінформації дали поради, як діяти у випадку, якщо ваше місто опинилось в епіцентрі бойових дій.

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  • Подбайте про вікна

При вибухах та обстрілах найчастіше люди в будинках отримують саме від розбитих вікон. 

Тому заклеїти варто усю поверхню вікна, а не стрічка у стрічку і не хрест-навхрест – це дасть надійніший захист. 

Також якщо ви чуєте вибухи або постріли не варто наближатись до вікон, навіть якщо вони заклеєні.

Фото: Fotoreserg/Depositphotos
  • Тримайте телефон завжди зарядженим

У будь-який момент у вас може пропасти світло через пошкодження, тому важливо зберігати можливість контактувати з іншими людьми, навіть без інтернету.

  • Використовуйте світломаскування

Вмикати світло вночі у зоні бойових дій – погана ідея. Таким чином ви можете спровокувати ворога відкрити по вас вогонь, або ж виказати ваше місцезнаходження.

  • Залишайтеся на місці

Не потрібно різко  тікати з місця обстрілів, так можна наразити себе на ще більшу небезпеку. Також не варто вибігати на вулицю, адже знаходитись там найнебезпечніше.

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Фото: Центр протидії дезінформації

Нагадаємо, під час перебування в укритті, де складно зберігати харчові продукти, а також при обмеженому доступі до води можна отруїтися. У Центрі громадського здоров’я розповіли, як діяти у цьому разі.

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