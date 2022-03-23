В Україні за рік поменшало людей, які ставлять під сумнів існування Бога

Переважна більшість українців (60%) продовжують беззаперечно вірити у Бога.
При цьому, порівняно з минулим роком (17%), стало менше людей, які ставлять під сумнів Його існування (14%).
Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Як показало дослідження, за рік в Україні дещо зменшилася кількість людей, які вважають себе атеїстами: у 2021 їхня кількість складала 7%, а зараз – 6%.
|Aspsvz/Depositphotos
Також побільшало громадян, які не вірять у Бога, але вірять у вищі сили. Зараз цей показник становить 17%, у порівнянні з минулорічним (14%).
Традиційно, найбільше віруючих людей проживає на західній Україні (71%), а найменше – на Півдні (47%). У Центральній частині країни вірять у Бога 57% громадян, а на Сході – 55%.
Найбільше віруючих – серед людей старшого віку (від 51 року) – 64% , а найменше – серед молодих українців від 18 до 35 років.
За даними дослідження, жінки (68%) частіше вірять у Бога, ніж чоловіки (52%). Водночас атеїстів серед чоловіків (10%) дещо більше, ніж серед жінок (2%).
Що цікаво, більше половини людей (51%), які втратили житло під час війни в Україні, продовжують вірити у Бога, тоді як 14% – заперечують Його існування.
В опитуванні взяли участь 1000 громадян віком від 18 років і старше з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Опитування проводили методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
Помилка репрезентативності становить не більше 3,1%.
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