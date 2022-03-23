AstraZeneca, Bayer, J&J: Радуцький закликав 14 світових виробників ліків піти з російського ринку

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький закликав світових виробників ліків та медобладнання припинити співпрацю з Росією.

Про це Радуцький повідомив на сторінці у Facebook.

За його словами, вже чимало провідних фармацевтичних компаній пішли з російського ринку, аби не фінансувати війну РФ проти України.

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Однак, низка "медичних" підприємств все ще продовжують працювати на території країни-агресора.

Alexraths/Depositphotos

"Увесь цивілізований світ не лише засудив варварський напад росії на Україну, а й розпочав економічний тиск на агресора. Світові лідери застосували безпрецедентні санкції проти російської федерації, які поступово "вбивають" її економіку.

За два перших тижні війни на Росію було накладено більше санкцій, ніж на Північну Корею та Іран", – наголосив голова профільного Комітету ВР.

Також Радуцький оприлюднив список з 14 провідних світових компаній-виробників ліків та медичного обладнання, від яких Україна очікує рішучих дій, що свідчили б про засудження війни в Україні:

Roche

Sanofi

Stada

Takeda

Teva

AstraZeneca

Basf

Bayer

Boehringer Ingelheim

Fresenius

Gedeon Richter

Henkel

Novo Nordisk

Johnson & Johnson

"Продовжуючи свою діяльність в Росії, вони фінансують військову агресію. Сплачені до російського бюджету кошти йдуть на ракети та бомби, якими вбивають українських дітей, медиків, знищуються пологові будинки, лікарні, дитячі садочки", – підкреслив Михайло Радуцький.

Голова комітету ВР визнав, що вихід з російського ринку – це значні втрати для вказаних компаній.

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Однак він відзначив, що світовим виробникам варто усвідомити, що "йдеться не про регіональний конфлікт між Україною та росією, а про війну Путіна з усім західним світом".

"В таких умовах фінансувати агресора, який порушив міжнародне право, напавши на нашу країну, – це злочин", – підсумував Михайло Радуцький.

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