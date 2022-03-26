У Варшаві 4 тисячі людей опустилися на землю, щоб закликали Захід захистити Україну від російської агресії

У Варшаві 25 березня відбулась мирна акція на підтримку України.

Вона пройшла під гаслом Stop promising, start acting! (Не тільки обіцяйте, дійте!).

У заході взяли участь 4 тисячі людей, повідомляють організатори.

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Учасники опустилися на землю в пам'ять про жертв серед цивільного населення.

Фото Jerzy Dudek

Кількість українців, які гинуть через війну, продовжує збільшуватися. Тому учасники мітингу своїми діями ще раз підкреслили необхідність закриття неба.

Саме 25 березня в Польщу прибув президент США Джо Байден з дводенним візитом. Українці провели цю акцію, щоб закликати американського політика дотримуватися обіцянок.

"Поки західні лідери радяться, зважують, дають обіцянки, записують нові яскраві промови, Україна щогодини втрачає своїх найкращих людей.

Мета акції — змусити американського президента дотримуватися слова і поставити Україні всю необхідну зброю для захисту нашого неба, ппо, літаки, щоб українці перестали вмирати під обстрілами та бомбардуваннями", – зазначила організаторка акції Дарія Калинюк.

Вона додала, що українці також вимагають посилення санкцій та повного нафтогазового ембарго ЄС проти Росії.

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While you are talking we are dying - thousands of Ukrainians in Warsaw lied down today to commemorate victims of war and to call @POTUS to deliver air defence weapon to Ukraine now. Every minute of delay kills. pic.twitter.com/9bUbAL8oPx — Daria Kaleniuk (@dkaleniuk) March 25, 2022

В Україні вже загинула велика кількість людей. За даними ООН – 1035 мирних мешканців. Але організатори стверджують, що насправді цифри більші. За різними оцінками, кількість жертв серед цивільного населення лише в Маріуполі перевищує 3 тисячі осіб.

Напередодні акція Stop promising, start acting! пройшла в Брюсселі. Організаторки зазначають, що проводитимуть її в інших містах Європи та США. Але кількість учасників буде пропорційно збільшуватися до втрат в Україні.

Автор відео – Богдан Сагайдак.

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