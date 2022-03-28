Лише у 2 областях повністю зупинили навчальний процес через активні бойові дії – Шкарлет

Вікторія Андрєєва
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28 березня 2022

В Україні стартував 3 тиждень навчання в час війни. 

У 13 областях організоване дистанційне навчання. Повністю призупинене навчання лише у 2 областях. 

Ситуація з садочками трохи складніша – навчання відбувається частково тільки у 14 областях. 

Про це повідомив Міністр освіти Сергій Шкарлет.

Шкільна освіта

За даними департаментів освіти:

  • у 13 областях України організували дистанційне навчання;
  • у 4-х областях в школах частково відновили дистанційний процес або канікули;
  • у 5-ти областях частково дистанційний процес, канікули або заняття призупинено;
  • у 2-х областях безпекова ситуація залишається напруженою, тому навчання призупинено;
  • інформація по ще одній області відсутня через активні бойові дії.
 Taylor Wilcox / Unsplash 

Сергій Шкарлет нагадав, що діти мають можливість долучитися до навчання в школі за місцем тимчасового проживання.

"За тиждень кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, зросла і сягає майже 51 тисячу учнів", –  зазначив Міністр.

Дошкільна освіта

У 6 регіонах садочки відновили роботу у звичайному форматі. Ще 8 областях відбувається навчання з елементами дистанційної освіти. 

У решті областей наразі садочки не працюють.

Нагадаємо, у Києві з 28 березня поновлюють навчання у школах, училищах, коледжах, а також в університетах столиці. 

Школи також запрацюють у Миколаєві

Важкою лишається ситуація на Чернігівщині, Донеччині, Луганщині, Харківщині, Сумщині. 

Деякі навчальні заклади або громади самостійно частково відновлюють освітній процес. Наприклад, школи Краматорська та університет Каразіна

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