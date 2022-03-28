Лише у 2 областях повністю зупинили навчальний процес через активні бойові дії – Шкарлет

В Україні стартував 3 тиждень навчання в час війни.
У 13 областях організоване дистанційне навчання. Повністю призупинене навчання лише у 2 областях.
Ситуація з садочками трохи складніша – навчання відбувається частково тільки у 14 областях.
Про це повідомив Міністр освіти Сергій Шкарлет.
Шкільна освіта
За даними департаментів освіти:
- у 13 областях України організували дистанційне навчання;
- у 4-х областях в школах частково відновили дистанційний процес або канікули;
- у 5-ти областях частково дистанційний процес, канікули або заняття призупинено;
- у 2-х областях безпекова ситуація залишається напруженою, тому навчання призупинено;
- інформація по ще одній області відсутня через активні бойові дії.
|Taylor Wilcox / Unsplash
Сергій Шкарлет нагадав, що діти мають можливість долучитися до навчання в школі за місцем тимчасового проживання.
"За тиждень кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, зросла і сягає майже 51 тисячу учнів", – зазначив Міністр.
Дошкільна освіта
У 6 регіонах садочки відновили роботу у звичайному форматі. Ще 8 областях відбувається навчання з елементами дистанційної освіти.
У решті областей наразі садочки не працюють.
Нагадаємо, у Києві з 28 березня поновлюють навчання у школах, училищах, коледжах, а також в університетах столиці.
Школи також запрацюють у Миколаєві.
Важкою лишається ситуація на Чернігівщині, Донеччині, Луганщині, Харківщині, Сумщині.
Деякі навчальні заклади або громади самостійно частково відновлюють освітній процес. Наприклад, школи Краматорська та університет Каразіна.
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