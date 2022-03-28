Лише у 2 областях повністю зупинили навчальний процес через активні бойові дії – Шкарлет

В Україні стартував 3 тиждень навчання в час війни.

У 13 областях організоване дистанційне навчання. Повністю призупинене навчання лише у 2 областях.

Ситуація з садочками трохи складніша – навчання відбувається частково тільки у 14 областях.

Про це повідомив Міністр освіти Сергій Шкарлет.

Шкільна освіта

За даними департаментів освіти:

у 13 областях України організували дистанційне навчання;

у 4-х областях в школах частково відновили дистанційний процес або канікули;

у 5-ти областях частково дистанційний процес, канікули або заняття призупинено;

у 2-х областях безпекова ситуація залишається напруженою, тому навчання призупинено;

інформація по ще одній області відсутня через активні бойові дії.

Taylor Wilcox / Unsplash

Сергій Шкарлет нагадав, що діти мають можливість долучитися до навчання в школі за місцем тимчасового проживання.

"За тиждень кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, зросла і сягає майже 51 тисячу учнів", – зазначив Міністр.

Дошкільна освіта

У 6 регіонах садочки відновили роботу у звичайному форматі. Ще 8 областях відбувається навчання з елементами дистанційної освіти.

У решті областей наразі садочки не працюють.

Нагадаємо, у Києві з 28 березня поновлюють навчання у школах, училищах, коледжах, а також в університетах столиці.

Школи також запрацюють у Миколаєві.

Важкою лишається ситуація на Чернігівщині, Донеччині, Луганщині, Харківщині, Сумщині.

Деякі навчальні заклади або громади самостійно частково відновлюють освітній процес. Наприклад, школи Краматорська та університет Каразіна.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.