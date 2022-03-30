Українцям надали безкоштовний доступ до додатка з тренуваннями для дітей та дорослих

Компанія BetterMe надала українцям безкоштовний доступ до застосунку для підтримки фізичного здоров'я Health Coaching.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Компанія спільно з МОН створила розділ із руханками для дітей дошкільного та шкільного віку, тож відтепер тренуватися можуть не лише дорослі, а й діти.

"Зараз кожному українцю, дорослому і дитині, необхідно подбати про своє здоров’я, щоб мати змогу та силу захищати країну та відновлювати її після перемоги. І наш додаток, який відтепер доступний для всіх українців, допоможе це зробити", – наголосила Вікторія Рєпа, СЕО & founder BetterMe.

Фото: додаток BetterMe: Health Coaching

Додаток містить персоналізовані програми тренувань, розраховані на будь-який рівень фізичної підготовки. Зокрема, вони складаються з різних видів:

фітнесу,

танців,

прогулянок,

йоги,

боксу,

пілатесу,

бігу.

У додатку можна пройти навчальні курси з основ правильного харчування, є персоналізовані програми з можливістю вибору типу дієти чи калоражу та програми харчування для людей із діабетом І та ІІ типу.

Крім того, застосунок містить комплекс вправ для тренування людей з інвалідністю, які пересуваються за допомогою колісних крісел.

Також Health Coaching містить комплекс фізичних вправ для людей похилого віку та вагітних.

Додаток можна завантажити як на операційну систему iOS, так і на Android.

BetterMe – це українська ІТ компанія, яка створює продукти у сфері Health & Fitness для 100 мільйонів користувачів по всьому світу.

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