Помер чоловік та двоє синів: власниця вцілілої кухонної шафки у Бородянці розповіла про своє життя до війни

Господиня квартири, в якій вціліла шафа з посудом та васильківським керамічним півником, жива.

Жінці вдалося виїхати з охопленого війною міста та переселитися на заході України, розповіли в сюжеті Єдиного телемарафону.

На будинок, в якому розташовувалася квартира з шафою, російські окупанти скинули дві авіабомби.

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Рятувальники закінчили розбирати завали під ним, однак людей не знайшли.

Фото Єлізавети Серватинської

Розшукати власницю квартири допоміг сусід Віталій. Жінці вдалося виїхати на захід України в перші дні війни.



Надія Дмитрівна

В будинок у Бродянці вони заселилися щойно його звели – у 1985 році. Однак невдовзі її чоловік загинув під час ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції.

А потім помер і старший син.

Надія Дмитрівна залишилася жити з меншим сином, який, власне, і прибив знамениту шафу. На жаль, два роки тому він також помер.

У другий день війни, 25 лютого Надія Дмитрівна останній раз зварила суп, пішла з дому та більше не повернулася.

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Вона ховалася в підвалі сусідньої багатоповерхівки, а потім їй вдалося евакуюватися.

"З підвалу вийшла в одних черевиках, носках, в оцій куртці, що зараз не мені, і платку. Нічого не взяла", – каже жінка.

Найбільше Надія Дмитрівна жалкує, що в неї не залишилося жодної фотографії дітей.

Нагадаємо, полиця, яка залишилася неушкодженою, в повністю зруйнованому будинку, стала символом мужності та незламності українців.

Її сфотографувала журналістка "Суспільного" Єлізавета Серватинська. Фото викликало чималий резонанс.

А пізніше люди помітили на шафі вцілілого керамічного півника – виріб Васильківського майолікового заводу.

Мисткиня подарувала двох півників виробництва майолікового заводу Василькова прем'єру Великобританії Борису Джонсону та президенту України Володимиру Зеленському під час їх прогулянки по центру Києва.

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